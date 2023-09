Goldman Sachs Group súhlasila s vyplatením piatich miliárd dolárov za svoju úlohu pri nelegálnom čerpaní malajzijského štátneho rozvojového fondu 1MDB. Gigant z Wall Street sa snaží utlmiť tento škandál spred troch rokov.

Bloomberg uvádza, že manažéri Goldman Sachs zvolili zmierlivejší tón. Malajzijský premiér Anwar Ibrahim počas svojej návštevy v New Yorku na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov priznal, že zvažoval žalobu na Goldman. Urovnanie je možné, pretože „nie sme nerozumní, pýtame sa ale, čo je rozumné. Odmietam uviesť množstvá, aby sme mali určitú flexibilitu na diskusiu,“ povedal Anwar Ibrahim. Hovorca Goldman Sachs to odmietol komentovať.

Malajzia sa tiež snaží priviesť späť bývalého bankára Goldman Rogera Nga, ktorého v Spojených štátoch odsúdili na desať rokov väzenia za jeho úlohu v škandále. „Vedel by toho veľa a bol by nesmierne nápomocný pri našom vyšetrovaní,“ povedal A. Ibrahim.



Vyrovnanie z roku 2020 vyžadovalo, aby banka Goldman Sachs zaplatila 2,5 miliardy dolárov a zároveň zaručila vrátenie 1,4 miliardy dolárov z aktív 1MDB skonfiškovaných úradmi na celom svete, výmenou za to, že Malajzia zruší obvinenia voči banke. Malajzijská vláda je nespokojná v dvoch kľúčových bodoch s existujúcou dohodou a s tým, ako k nej pristupuje Goldman. „Chyba je v prvom rade kvantita a interpretácia niektorých doložiek,“ povedal premiér.