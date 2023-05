Na globálnych trhoch s plynom sa po šoku spôsobenom ruským útokom na Ukrajinu začala postupne obnovovať rovnováha, pretrváva však rad neistôt. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) vo svojej štvrťročnej správe o situácii na trhu s plynom. Varovala napríklad pred hrozbou nižšej dostupnosti skvapalneného zemného plynu (LNG) a ďalšieho poklesu ruských dodávok prostredníctvom plynovodov do Európy.

„Ceny plynu na kľúčových trhoch v severovýchodnej Ázii, Severnej Amerike a Európe od polovice decembra do konca tohto prvého štvrťroka klesli o zhruba 70 percent, kým zásobníky skončili vykurovaciu sezónu výrazne nad päťročnými priemermi. Znížené napätie a relatívne dobre naplnené zásobníky pred letom sú dôvodom na opatrný optimizmus ohľadom zabezpečenia dodávok,“ uviedla IEA.

Napriek tomuto optimizmu sú však podľa IEA potrebné ďalšie opatrenia na zmiernenie potenciálnych rizík, ktoré by mohli rýchlo obnoviť napätie na trhu a cenové výkyvy. „Globálne dodávky plynu tento rok zrejme zostanú obmedzené a globálna rovnováha bude čeliť neobvykle širokej škále neistôt. Tie zahŕňajú nepriaznivé počasie, nižšiu dostupnosť LNG a možnosť ďalšieho poklesu ruských dodávok prostredníctvom plynovodov do Európskej únie,“ varovala IEA.

Dopyt bol nižší

LNG sa teraz podľa správy podieľa zhruba dvoma tretinami na celkovom dovoze plynu do Európy. IEA upozornila, že Európe vlani pomohol zvýšiť dovoz LNG výrazný pokles dopytu v Číne, kde ekonomickú aktivitu brzdili prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Dovoz LNG do Číny vlani podľa správy klesol o 20 percent, tento rok sa však očakáva nárast o 10 až 15 percent.

IEA odhaduje, že celosvetový dopyt po plyne sa v minulom roku znížil o 1,5 percenta, a to najmä pre pokles spotreby na kľúčových dovozných trhoch v Európe a Ázii. V tomto roku počíta so stagnáciou globálneho dopytu, pretože vyššiu spotrebu v Ázii a na Blízkom východe by mal kompenzovať pokles spotreby v Európe a Severnej Amerike.