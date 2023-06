George Soros odovzdáva kontrolu nad svojím rozsiahlym impériom 37-ročnému synovi Alexandrovi. Povedal to v rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnil denník The Wall Street Journal (WSJ). Deväťdesiatdvaročný šéf hedgeového fondu Quantum Fund je známym filantropom a podporovateľom liberálnych aktivít.

„Zaslúži si to,“ povedal však, keď komentoval svoje rozhodnutie odovzdať nadáciu a zvyšok svojho impéria v hodnote 25 miliárd dolárov svojmu synovi, ktorý svoje meno spravidla skracuje na Alex. Ten v rozhovore s WSJ uviedol, že je „viac zameraný na politiku“ ako jeho otec. Mieni aj naďalej prostredníctvom rodinných peňazí podporovať ľavicovo orientovaných amerických politických kandidátov.

„Bol by som síce rád, keby v politike peniaze neboli, ale kým to bude robiť druhá strana, budeme to robiť tiež,“ povedal Alex Soros.

Správna rada Open Society Foundation zvolila Sorosa mladšieho v decembri za svojho predsedu. Nadácia smeruje ročne asi 1,5 miliardy dolárov skupinám, ktoré podporujú napríklad ľudské práva vo svete a pomáhajú budovať demokraciu.