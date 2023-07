Najväčším rizikom pre hospodárske výsledky spoločností je momentálne podľa profesora ekonómie z Kolumbijskej univerzity Jeffreyho Sachsa geopolitické napätie. „Prvá vec, ktorú by sme mali urobiť, je potlačiť geopolitické riziká. Mali by sme rokovať o mieri na Ukrajine,“ povedal v rozhovore pre CNBC.

J. Sachs zároveň uviedol, že meranie produktivity v USA je v porovnaní s modernými zariadeniami, ako sú počítače a smartfóny, zastarané. Vyjadril obavy z pokroku v oblasti umelej inteligencie, pričom zdôraznil potrebu väčšej regulácie v sektore umelej inteligencie (AI).

Ekonóm povedal, že problémy medzi Čínou, Ukrajinou a Ruskom sú hlavnými dôvodmi, prečo je globálna ziskovosť nízka. Obchodný konflikt medzi USA a Čínou je podľa neho umocnený históriou zahŕňajúcou clá, technologickú rivalitu a údajnú špionáž. V dôsledku toho vláda USA rozkladá dlhodobé vzťahy v dodávateľskom reťazci s Čínou, čo vytvára ponukové šoky.



„Ak chceme, aby ekonomika šliapala, mali by sme znížiť napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou. Myslím, že by sa tým dosiahlo nielen to, že by si celý svet vydýchol, ale skutočne by to pomohlo podnikom na celom svete lepšie sa zorientovať,“ priblížil autor bestsellerov.



Profesor J. Sachs takisto vysvetlil, že hoci žijeme v ekonomike služieb, nemeriame tok služieb presne, ale namiesto toho meriame iba náklady na služby. „Keď vyprodukujete tonu ocele alebo pšenice, môžete hovoriť o produktivite celkom konkrétne. Keď ale produkujete celý rad služieb, z ktorých mnohé sú teraz digitálne, alebo poskytujete vzdelanie, informácie prúdia rôznymi spôsobmi. Naša vláda v otázkach merania tak zaostáva, že ja osobne oficiálnym údajom o produktivite príliš veľkú pozornosť nevenujem,“ priznal expert.



J. Sachs takisto povedal, že diskusie o AI sú namieste a v nadchádzajúcich rokoch budú mať obrovský vplyv na pracovné miesta, ale AI celkovo považuje za veľkú výhru. „Časť spoločnosti bude taká neuveriteľne bohatá, že by mala platiť viac daní. Musíme to trochu vyrovnať. Ešte sme ani dôkladne nepreštudovali kvantifikáciu týchto účinkov, ani sme o tom neviedli skutočnú politickú diskusiu,“ dodal.