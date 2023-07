Členské štáty Severoatlantickej aliancie predĺžili mandát jej súčasného generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga o jeden rok do 1. októbra 2024. Ide už o druhé predĺženie Stoltenbergovho mandátu na čele NATO.

Tento bývalý nórsky premiér je na čele NATO od roku 2014 ako 13. generálny tajomník v poradí. Členské štáty Aliancie sa už vlani vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu dohodli na predĺžení jeho mandátu o rok.

„Som poctený rozhodnutím štátov NATO predĺžiť môj mandát generálneho tajomníka do 1. októbra 2024. Transatlantické puto medzi Európou a Severnou Amerikou zaisťuje našu slobodu a bezpečnosť už 75 rokov a v tomto nebezpečnejšom svete je naša aliancia dôležitejšia než kedykoľvek predtým," napísal Stoltenberg v príspevku na Twitteri.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.