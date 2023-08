Spoločnosti, ktoré potrebujú logistické služby a prepravný servis, môžu teraz ťažiť z vyššej kapacity logistických priestorov na severozápade Slovenska. V blízkosti priemyselného centra Žiliny, otvorila medzinárodná dopravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss v týchto dňoch nový logistický terminál s rozlohou logistických priestorov 1800 metrov štvorcových.

Hovorí René Stranz, Country Manager Gebrüder Weiss Slovensko: „Náš nový sklad sa nachádza v blízkosti Žilinského letiska, priamo v CTParku Žilina Airport, v lokalite, kde je sústredené centrum automobilového a high-tech priemyslu na Slovensku. Hlavné diaľnice E75 a D1 nás spájajú s priemyselnými regiónmi v rámci Slovenska ale aj s Poľskom a Českou republikou.“ Okrem skladovania tu spoločnosť ponúka služby s pridanou hodnotou ako vychystávanie, balenie, plnenie, priamu prekládku a dlhodobé skladovanie.

Priamo napojené na slovenskú železničnú a diaľničnú sieť: nový logistický sklad Gebrüder Weiss na letisku CTPark Žilina Airport, Dolný Hričov.

Po spustení prevádzky nového terminálu sa skladová a logistická plocha, vrátane prekládky a kancelárskych priestorov Gebrüder Weiss Slovensko, zvýšila na celkových 28 400 metrov štvorcových. Gebrüder Weiss má ďalšie logistické terminály v Bratislave (centrála), Banskej Bystrici a v Prešove. Medzi najväčšie zákaznícke sektory, v ktorých spoločnosť operuje, patrí automobilový priemysel, high-tech a strojársky priemysel.



V strednodobom horizonte má spoločnosť v úmysle rozšíriť svoje investície do „zelených riešení“ ako inštalácia fotovoltických systémov na svojich logistických termináloch na Slovensku ako aj využívať elektrické nákladné automobily na doručovanie tovarov do domácností konečným zákazníkom. V súčasnosti prebiehajú testy s alternatívnymi technológiami pohonu. Toto sú len niektoré z opatrení, ktoré pomôžu spoločnosti Gebrüder Weiss dosiahnuť svoj cieľ stať sa klimaticky neutrálnou spoločnosťou do roku 2030.