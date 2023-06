Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom podľa plánu dokončila údržbové práce na plynovode TurkStrom, ktorým tečie ruský plyn do Európy cez Turecko. Dodávky plynu týmto potrubím boli prerušené 5. júna, dnes boli obnovené.

TurkStream vedie z Ruska cez Čierne more do Turecka. Má dve vetvy, jedna je určená pre tureckých spotrebiteľov, druhou tečie plyn do južnej a juhovýchodnej Európy. Celková ročná kapacita je 31,5 miliardy metrov kubických, spustený bol v januári 2020.

Plynovod TurkStream je teraz hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európy, využíva ho najmä Maďarsko. Lacný plyn do EÚ z Ruska roky prúdil hlavne cez podmorský plynovod Nord Stream, ten je ale po doteraz neobjasnených explóziách z vlaňajšieho septembra mimo prevádzky a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že bude v dohľadnej dobe opravený a znovu sprevádzkovaný. EÚ po invázii ruských vojsk na Ukrajinu vlani vo februári deklarovala zámer prestať ropu a plyn z Ruska úplne odoberať a naopak zvyšuje nákupy skvapalneného zemného plynu (LNG), najmä od Spojených štátov.

Turecko má dlhodobo ambíciu stať sa významným energetickým centrom. Vlani v októbri krajina oznámila, že sa chce stať distribučným centrom ruského plynu, ktorý by prúdil do Európy, a ruské a turecké úrady dostali zadanie, aby na zámere spolupracovali.