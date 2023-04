Súčasťou robustného športového areálu v Galante má byť niekoľko futbalových ihrísk, športových hál, bazénov aj krytý lyžiarsky svah. Podľa spravodajského portálu RTVS má ísť o súkromnú investíciu za stovky miliónov eur.

Príliš megalomanský

Takmer 40 hektárový areál, v podobe športového mestečka na okraji Galanty, má slúžiť profesionálnym športovcom aj širokej verejnosti. Súčasťou športoviska s názvom Sport Park International majú byť bobové dráhy, bežecký tunel s dĺžkou 1,25 kilometra či priestory pre biatlonové športy.

Komplex má vyrásť na súkromnom pozemku neďaleko výjazdu na diaľnicu. Architekt a spoluautor projektu Ján Veselovský pre RTVS priblížil, že športový areál bude stáť približne 250 až 300 miliónov eur. Investor plánuje začiatok výstavby koncom tohto roka.

Časť obyvateľov Galanty je však z projektu zdesená. „Niektorí hovoria, že o to nebude veľký záujem, a že to nie je dobrá investícia. Projekt je príliš megalomanský, príliš veľký. Mňa najviac desí tá lyžiarska hala, a to, aký hluk bude produkovať a koľko energie spotrebuje,“ priblížila obyvateľka Galanty.

Akcionárov nepozná ani primátor

Projekt má podľa RTVS pod palcom firma so slovenskými akcionármi a súkromnými zdrojmi. Portál aktuality.sk informoval, že športový areál má stáť na pozemkoch bývalého štátneho funkcionára Adriána Iványiho. Za projektom Sport Park International stojí spoločnosť Sport Park International, a. s., pričom oficiálnym vlastníkom firmy je iba 22-ročná podnikateľka Sofia Švidráková.

Za spoločnosť však podľa Aktualít zdvíha telefón jej otec Ivan Švidrák, ktorý dcérin akcionársky podiel nechcel konkretizovať. „To vám nepoviem. To nie je podstatná informácia pre vás,“ odpovedal.

Podľa I. Švidráka už má projekt zabezpečené financovanie a viacerých akcionárov, ktorých odmietol menovať. „Ide o podnikateľov z EÚ, ktorí nie sú zo Slovenska,“ dodal. Akcionárov nepozná ani primátor Galanty Peter Kolek. „Nemáme právomoc preverovať akcionárov investora,“ reagoval na otázku Aktualít. Primátor zároveň uviedol, že projekt podporí, ak bude všetko v súlade s pravidlami.