Je sychravé pondelkové ráno a vy sedíte vo svojom autíčku, pripravení na ďalšiu vyčerpávajúcu hodinku za volantom. S autami Kia však môže byť aj cesta do práce a z práce príjemná a bez stresu. Poďme sa spolu pozrieť na ich najzaujímavejšie funkcie, ktoré vám každodenné presuny uľahčia a spríjemnia.
Asistenčné systémy, ktoré vás podržia
Asi sa zhodneme na tom, že pri cestovaní je dôležitejšia bezpečnosť než komfort. Žiadny strach, moderné autá Kia ponúkajú oboje, ale začneme tým najdôležitejším.
Dopravná špička a s ňou spojené zápchy dokážu potrápiť aj najtrpezlivejších vodičov. Ale Kia vás v tom nenechá samých vďaka adaptívnemu tempomatu. Ten udržiava bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred vami a v prípade potreby dokáže úplne zastaviť a opäť rozbehnúť auto bez toho, aby ste museli neustále prehadzovať nohu medzi plynom a brzdou. Jazda je tak bezpečnejšia, plynulejšia a menej vyčerpávajúca.
Asistent pre sledovanie mŕtveho uhla vás zase včas upozorní na vozidlo v susednom pruhu. Môže to byť pomocou kontrolky v spätnom zrkadle či zvukového signálu. Kia vás tiež udrží v strede jazdného pruhu a zabráni nechcenému vybočeniu.
Neuveriteľne tichá a plynulá jazda
Či už ste fanúšikom elektromobility alebo nie, musíte uznať jedno: jazda na elektrinu je mimoriadne tichá a plynulá. Vodičov, ktorí si po prvý raz vyskúšajú elektrický automobil alebo plug-in hybrid prekvapí aj zrýchlenie, na aké pri jazde na benzín či naftu neboli zvyknutí.
Jazda je plynulá aj vďaka tzv. rekuperácii. Pri jazde na elektrinu totiž auto plynule brzdí elektromotorom – a v niektorých modeloch to dokáže až do úplného zastavenia. Zrýchľovanie aj brzdenie tak môžete ovládať jedným pedálom – čo opäť oceníte najmä v hustej premávke. Samozrejme, máte k dispozícii aj štandardné brzdy a brzdový pedál. Vo väčšine modelov si úroveň rekuperácie (teda aj intenzitu brzdenia motorom) môžete nastaviť a ovládanie jedným pedálom vypnúť.
Elektromobily a plug-in hybridy prinášajú aj ďalšiu výhodu. Teplotu v aute si môžete nastaviť na diaľku cez aplikáciu v smartfóne.
Čo to v praxi znamená? Že auto dokáže zapnúť či vypnúť vykurovanie alebo klimatizáciu bez toho, aby potrebovalo naštartovať motor. Je pravda, že touto funkciou disponujú aj niektoré „spaľováky“, ale elektrické automobily a plug-in hybridy to dokážu aj bez produkovania splodín či hluku – pokojne, aj keď je auto v malej uzavretej garáži.
V zime tak môžete do auta nastúpiť len v tričku či vo svetri a nemusíte čakať, kým sa motor ohreje a auto začne kúriť. Samozrejmosťou je aj ohriate čelné sklo, takže nemusíte okolo auta behať so škrabkou.
Konektivita a zábava na palube
Či už šoférujete malý hatchback, mestské SUV alebo iné auto, vďaka systému Kia Connect si môžete vychutnávať multimediálnu zábavu takmer ako doma. Cestou do práce sa tak môžete uvoľniť pri počúvaní hudby, prípadne zabaviť alebo dozvedieť niečo nové pri počúvaní najnovšieho dielu svojho obľúbeného podcastu. Môžete si tiež prečítať športové výsledky, pozrieť predpoveď počasia atď. Systém môžete prepojiť so svojím smartfónom cez aplikáciu Apple CarPlay alebo Android Auto a používať tak aplikácie zo smartfónu priamo na obrazovke auta.
Okrem toho zahŕňa Kia Connect aj navigáciu a automatické aktualizácie, ktoré si auto samo sťahuje cez internet (skratka OTA). Vďaka nim získate nové funkcie alebo opravy prípadných softvérových nedostatkov. Celý systém vrátane navigácie, hands-free telefonovania, streamovania hudby a ďalších funkcií môžete navyše ovládať hlasovými povelmi.
Kia Connect je zároveň aplikácia vo vašom smartfóne, ktorá vám umožní ovládať auto na diaľku. Okrem spomínaného nastavovania teploty môžete auto na diaľku zamknúť, vytiahnuť okná, skontrolovať stav batérie či paliva v nádrži či ďalšie prevádzkové stavy.