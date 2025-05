Fresh Corner tento rok oslavuje 10. narodeniny. Od štartu konceptu v roku 2015 bolo cieľom Skupiny MOL posúvať občerstvenie na čerpacích staniciach na novú úroveň a ponúknuť ľuďom na cestách jedinečný gastronomický zážitok a kvalitnú kávu. Za uplynulé desaťročie sa Fresh Corner rozrástol a stal sa jedným z popredných maloobchodných reťazcov v Európe. Dnes je zákazníkom dostupný na viac ako 1300 miestach v rámci celej siete Skupiny MOL.

V roku 2024 sa v celej sieti Fresh Corner predalo spolu 65 miliónov šálok kávy a 43 miliónov hotdogov. To sú viac ako dve šálky kávy každú sekundu, a ak by sa všetky predané hotdogy zoradili, siahali by od Hviezdoslavovho námestia v Bratislave až po Central Park v New Yorku. Rekordérom v predaji kávy je čerpacia stanica Vukova Gorica v Chorvátsku s viac ako 341 000 šálkami kávy. V priemere je to takmer 1000 káv denne.

Na Slovensku sa v uplynulom roku predalo v sieti Fresh Corner takmer 10 miliónov šálok kávy a bezmála 7 miliónov hotdogov. Najvyťaženejšou bola diaľničná čerpacia stanica Slovnaft Zeleneč kde sa predalo viac ako 200 tisíc šálok kávy. Prvenstvo drží Zeleneč aj v počte predaných hotdogov, ktorých sa tam vlani predalo 190 tisíc, čo je viac ako 500 kusov denne.

„Desať rokov konceptu Fresh Corner je nielen príbehom úspešnej značky, ale aj dôkazom zmeny myslenia, ktorá mení Skupinu MOL z tradičného predajcu motorových palív na poskytovateľa služieb, ktorý spĺňa potreby mobility a očakávania zákazníkov do budúcnosti," uviedol Péter Ratatics, viceprezident pre Služby zákazníkom Skupiny MOL.

Významné míľniky Fresh Corner

Prvý Fresh Corner sa otvoril pred desiatimi rokmi a znamenal novú kapitolu vo svete stravovania na cestách. Odvtedy sa značka Fresh Corner neustále rozvíja. Už v roku 2016 prekonal celkový ročný objem predaných šálok kávy 40 miliónov. V roku 2018 mohli ľudia na cestách využívať už 500 prevádzok Fresh Corner v deviatich krajinách. Počet hotdogov predaných v rámci celej siete v roku 2020 dosiahol 10 miliónov. V roku 2021 bola otvorená 1000. prevádzka Fresh Corner. O rok neskôr spustila Skupina MOL jedinečný vernostný program pod názvom MOVE. O jeho popularite najlepšie svedčí fakt, že má zaregistrovaných už viac ako 5 miliónov zákazníkov.

Na Slovensku bol koncept Fresh Corner uvedený v roku 2015 na troch čerpacích staniciach: v Bratislave, v Lučenci a vo Vyšnom Kubíne. Už nasledujúci rok bolo v sieti Slovnaft 54 prevádzok Fresh Corner.

Na základe dobrých skúseností z viacerých krajín sa začína Fresh Corner posúvať aj mimo známeho prostredia čerpacích staníc – na univerzity či do administratívnych budov. Jednou z takých je aj kaviareň Fresh Corner na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Ambasádorom výbornej kávy Fresh Corner na Slovensku je náš najúspešnejší motocyklový jazdec, Štefan Svitko, ktorý si najčastejšie vychutnáva dvojité espresso. Ním začína svoj deň aj v bivaku na rely Dakar, kde si pravidelne nosí až 15 kilogramov kávy Fresh Corner.

„Keď sme pred desiatimi rokmi predstavili koncept Fresh Corner, mali sme jasnú víziu – priniesť zákazníkom na čerpacích staniciach viac ako len kvalitné pohonné hmoty. Dnes, po dekáde rastu, je Fresh Corner prítomný na 235 miestach po celom Slovensku a denne potvrdzuje, že kvalitná káva, chutné jedlo a zákaznícky servis môžu ísť ruka v ruke aj na cestách. Sme hrdí na to, že sme sa stali lídrom na trhu a že sme vďaka vlastnej pražiarni, ponuke čerstvých jedál a zákazníckemu programu Slovnaft Move vybudovali miesto, kam sa ľudia radi vracajú – nielen natankovať, ale si aj na chvíľu oddýchnuť,“ uviedla Timea Reicher, riaditeľka Maloobchodu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Skupina MOL a gastronómia

V súlade so stratégiou Skupiny MOL „Shape Tomorrow“ sa Fresh Corner snaží priblížiť zákazníkom a poskytovať služby, ktoré spĺňajú ich očakávania. Koncept Fresh Corner sa ďalej rozvíja a bude rozširovať svoje vedúce postavenie na trhu v regióne.

„Vzťah Skupiny MOL ku kvalitnej gastronómii nie je novinkou. Prvý krok sme urobili už v roku 2015 vybudovaním siete kaviarní Fresh Corner, ktorá tento rok oslavuje 10. výročie. V našich prevádzkach Fresh Corner sa snažíme, aby boli návštevy pre našich zákazníkov v nich zakaždým výnimočné,“ uviedol Péter Ratatics.

V záujme poskytnúť zákazníkom čerstvosť a ešte lepšiu kvalitu investovala Skupina MOL v roku 2023 do pražiarne, v ktorej praží vlastnú kávu pre celú sieť Fresh Corner. Praženie je navyše prispôsobené miestnym chutiam a očakávaniam zákazníkov. V ponuke je tak okrem vysoko kvalitnej 100 % brazílskej kávy arabica aj zmes káv arabica-robusta.

Popri káve láka zákazníkov do prevádzok Fresh Corner najmä čerstvé pečivo, obľúbené hotdogy vyrábané z mäsa od lokálnych výrobcov a vynikajúce služby. „Na oslavu 10. výročia máme počas celého roka pripravené špeciálne aktivity, ktoré predstavia jedinečný gastronomický zážitok Fresh Corner aj tým zákazníkom, ktorí sú pri kvalite občerstvenia na čerpacích staniciach váhaví," doplnila Timea Reicher.

