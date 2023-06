Zadlžený francúzsky maloobchodný reťazec Casino potrebuje navýšenie kapitálu o 900 miliónov eur a prevedenie nezabezpečeného dlhu na akcie.

Reťazec, ktorý pripravuje reštrukturalizáciu, o tom informoval v tlačovej správe. Firma chce dosiahnuť dohodu s veriteľmi do konca júla.

Zadĺženosť spoločností

Casino malo na konci minulého roka konsolidovaný čistý dlh 6,4 miliardy eur. V nasledujúcich dvoch rokoch bude musieť splácať dlh vo výške troch miliárd eur. Holdingová spoločnosť, prostredníctvom ktorej skúsený podnikateľ Jean-Charles Naouri spoločnosť ovláda, je tiež silne zadlžená.

Na konci mája skupina oficiálne začala štátom podporované rokovania s veriteľmi. Rozhovory by sa mohli pretiahnuť až do konca októbra, uviedlo Casino vo vyhlásení. Minulý týždeň reťazec oznámil dohodou s francúzskou vládou o odklade platieb daní a sociálneho poistenia skupiny splatných od mája do septembra 2023. Dohoda predstavuje sumu približne 300 miliónov eur.

Skupina tiež zverejnila aktualizovanú prezentáciu stratégie, ktorá zahŕňa ďalší odpredaj nestrategických aktív vrátane supermarketov GPA a Exito v Latinskej Amerike. Vzhľadom na predaj niektorých aktív a odklad splátok podnik neočakáva do konca finančného roka 2023 problémy s hotovosťou.

Návrh na kapitálovú injekciu

Maloobchodný reťazec už dostal ponuky od dvoch skupín investorov, z ktorých každá navrhla kapitálovú injekciu vo výške 1,1 miliardy eur.

Jednu z ponúk vedie český miliardár Daniel Křetínský, ktorý vo francúzskej spoločnosti drží približne desaťpercentný podiel. Podnikateľ uviedol, že je ochotný sám investovať 750 miliónov eur za predpokladu, že Casino zníži nezabezpečené pôžičky vo výške 3,6 miliardy eur prostredníctvom spätného odkúpenia dlhopisov a premeny dlhu na vlastný kapitál.

K nemu by sa pripojila spoločnosť Fimalac, ktorá by investovala 150 miliónov eur.

Rovnakú sumu za Casino predminulý týždeň ponúkla trojica investorov: miliardár v sektore telekomunikácií Xavier Niel, investičný bankár Matthieu Pigasse a podnikateľ Moez-Alexandre Zouari.

V utorok Casino zverejní výsledky hospodárenia za prvý polrok. Akcie reťazca krátko v pondelok odpisovali na parížskej burze vyše sedem percent.