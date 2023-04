V desiatke najhodnotnejších firiem figurujú veľké americké technologické spoločnosti na čele s Apple. Okrem LVMH, ktoré šéfuje najbohatším človek sveta Bernard Arnault, je medzi nimi už iba jedna neamerická spoločnosť – ropná spoločnosť Saudi Aramco, ktorú vlastní Saudská Arábia.

Hodnota tržieb LVMH za prvý štvrťrok vo štvrtok vyvolala nárast ceny jej akcií o viac ako päť percent. Od začiatku roka majú k dobru vyše 27 percent. To spolu so ziskom eura voči doláru zdvihlo trhovú kapitalizáciu LVMH na 486 miliárd dolárov. Ak by dosiahla 500 miliárd dolárov, stala by sa prvou európskou spoločnosťou, ktorá prekonala tento míľnik.

Podľa analytika spoločnosti AXA Investment Managers Gillesa Guibouta je za úspechom luxusného koncernu nárast počtu bohatých ľudí po celom svete, ktorý vytvára polarizovanú spoločnosť.

Mnoho investorov si akcie francúzskych luxusných značiek, ako je LVMH alebo Hermès, obľúbilo rovnako ako veľké americké technologické podniky. Sú to vo svojom odbore dominantné firmy a spoliehajú sa na to, že porastú, či sa ekonomike bude dariť dobre alebo horšie.