Na zničenie prebytočnej produkcie francúzskych viníc plánuje vláda minúť 200 miliónov eur. Ministerstvo poľnohospodárstva získalo od EÚ súhlas a finančnú podporu na vyplatenie krízovej pomoci, ktorá by mala smerovať najmä do regiónov Bordeaux a Languedoc, informuje denník Financial Times.

V rámci destilačného programu sa víno premieňa na etanol, ktorý sa môže predávať na priemyselné účely, ako je parfém alebo hydroalkoholický gél. Ide o súčasť širšieho vládneho úsilia pomôcť výrobcom vína v krajine, ktorí sa snažia prispôsobiť klesajúcemu dopytu, konkurencii na exportnom trhu a slabším predajom v Číne. Minister poľnohospodárstva Marc Fesneau počas návštevy liehovaru povedal, že vláda sa snaží „zastaviť prepad cien a (pomôcť) vinárom nájsť nové zdroje príjmov“. Dodal, že farmári sa musia „prispôsobiť zmenám v spotrebe a produkciu pripraviť na dopyt zajtrajška“.

Vinársky priemysel odhaduje, že tohtoročný prebytok bude až tri milióny hektolitrov, čo predstavuje sedem percent minuloročnej produkcie 42 miliónov hektolitrov. Iná schéma odškodňuje farmárov, ktorí súhlasia s vyrúbaním viníc a premenou pôdy na lesy alebo s tým, že ju nechajú ležať ladom. Asi tisíc farmárov v Bordeaux požiadalo o takúto pomoc na odstránenie 9 200 hektárov viniča, čo predstavuje osem percent celkovej pestovateľskej plochy v regióne. Tieto kroky prichádzajú v čase, keď sa v krajine začína zber hrozna a mobilizuje státisíce dočasných pracovníkov na obdobie štyroch až šiestich týždňov.

Vyhliadky na produkciu sa tento rok v jednotlivých regiónoch líšia, pričom niektoré regióny, ako je Languedoc-Roussillon, postihuje sucho, zatiaľ čo plesňová choroba spôsobená striedajúcimi sa búrkami a vysokými teplotami znižuje produkciu vo vinohradoch na juhozápade krajiny. Región Champagne však očakáva lepšie výnosy a predpokladá sa, že celkové objemy budú v porovnaní s minulým rokom stabilné. Spotreba červeného vína vo Francúzsku klesla za desaťročie do roku 2022 o 32 percent, vyplýva zo štúdie spoločnosti Kantar. Dopyt po prémiových vínach a šampanskom obstál lepšie. Ružové vína sa tiež stali populárnejšími. Veľké skupiny ako LVMH a Pernod Ricard získali značky vín Whispering Angel a Sainte Marguerite en Provence.

Víno a liehoviny však zostávajú v skupine hlavných výrobkov francúzskeho exportu a vlani dosiahli 17,2 miliardy eur. Podľa Federácie francúzskych vývozcov vína a liehovín je to desaťpercentný nárast oproti predchádzajúcemu roku.