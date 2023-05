Francúzsko ročne vyčlení pol miliardy eur na daňové úľavy pre investície šetrné k životnému prostrediu. Dnes to uviedol minister financií Bruno Le Maire. Opatrenie je súčasťou predstaveného zákona, ktorý sa usiluje o ekologickejší priemysel a ktorý chce tiež konkurovať subvenciám americkej vlády, uviedla agentúra AFP.

Prezident Emmanuel Macron sa po presadení bolestivej dôchodkovej reformy sériou akcií naakumulovaných v niekoľkých dňoch snaží zvýšiť atraktivitu Francúzska a obnoviť jej priemysel.

Daňové úľavy aj areály na kľúč

Francúzsko je tak prvou krajinou Európskej únie, ktorá v posledných mesiacoch využila uvoľnenie európskych pravidiel pre štátnu pomoc. Le Mairovo ministerstvo uviedlo, že daňová úľava, ktorá bude v súlade s novými pravidlami EÚ dočasne k dispozícii do roku 2025 s možnosťou predĺženia do roku 2029, by mala do roku 2030 priniesť súkromné ​​investície v celkovej výške 23 miliárd eur a do dvoch rokov priamo vytvoriť 200 tovární a 80-tisíc pracovných miest.

„Chceme teraz urýchliť využitie (...) zmeny klímy ako páky pre dekarbonizáciu a reinvestície vo Francúzsku," povedal Le Maire.

Cieľom daňovej úľavy je podnietiť investície do projektov šetrných k životnému prostrediu a oživiť francúzsky priemyselný sektor po pol storočí trvajúcej deindustrializácie. Le Maire a minister priemyslu Roland Lescure predstavili daňové úľavy, skrátenie povoľovacích lehôt či priemyselné areály na kľúč.

Aby sa podporilo zakladanie nových priemyselných areálov, plánuje návrh zákona skrátiť povoľovacie konanie maximálne na deväť mesiacov z doterajších sedemnástich. Kvôli nedostatku pozemkov štát vyčlení miliardu eur na vyčistenie opustených pozemkov s cieľom pripraviť 50 lokalít. Daňová úľava pokryje 25 až 40 percent kapitálových výdavkov spoločností z ich investícií do veterných a solárnych zariadení, tepelných čerpadiel a batérií.

Ministerstvo financií tiež vytvorí novú triedu nezdanených sporiacich účtov, ktoré budú môcť prostredníctvom svojich bánk využívať ľudia mladší ako 18 rokov. Úrad očakáva, že vďaka týmto účtom bude možné získať päť miliárd eur, ktoré sa použijú na financovanie ekologických priemyselných projektov.

Nutnosť prilákať investorov do krajiny

Novo oznámené daňové úľavy pre zelené investície majú konkurovať americkému zákonu o znižovaní inflácie, čo je masívny americký systém verejných investícií a dotácií, ktorý má presadiť prechod k takzvanému zelenému priemyslu. Ten pritiahol záujem podnikov z celého sveta a dostáva európske firmy pod stále väčší tlak. „Nemáme žiadny dôvod byť v rozpakoch z porovnania so Spojenými štátmi," povedal v utorok Le Maire a dodal, že rôzna európska a súčasná francúzska pomoc je podobného rozsahu.

Macron v pondelok hostil na zámku vo Versailles pri Paríži vyše 200 zahraničných biznismenov a manažérov, ktorých chcel nalákať na investície vo Francúzsku. Prezident na investorskej konferencii oznámil zahraničné investície zhruba za 13 miliárd eur. Dve veľké zahraničné investície ohlásil už minulý týždeň na návšteve Dunkerku, obe boli v oblasti výroby batérií.

Taiwanská spoločnosť ProLogium tam investuje 5,2 miliardy eur do továrne na výrobu autobatérií, zatiaľ čo čínsky podnik XTC vloží spolu s francúzskou spoločnosťou Orano 1,5 miliardy eur do miestnej výroby katódových materiálov pre lítiové batérie. Prvý projekt má priniesť tritisíc a druhý 1 700 pracovných miest.