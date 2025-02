Francúzska štátna investičná banka Bpifrance plánuje do roku 2029 investovať približne desať miliárd eur do rozvoja umelej inteligencie (AI). Financie budú smerovať do startupov vyvíjajúcich AI modely, súvisiacej infraštruktúry a hardvéru, ako aj do fondov podporujúcich AI.

Oznámenie prichádza v čase rastúcej globálnej konkurencie. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno načrtla plán investícií do AI infraštruktúry vo výške 500 miliárd dolárov, pričom veľké americké technologické spoločnosti ako OpenAI, SoftBank, Facebook, Amazon a Google ohlásili vlastné rozsiahle projekty.

Bpifrance zdôrazňuje, že Francúzsko disponuje dynamickým ekosystémom startupov s perspektívnymi firmami, ktoré môžu posilniť jeho pozíciu, suverenitu a konkurencieschopnosť v tomto sektore.