Francúzski poslanci a senátori spochybňujú predaj častí francúzskej technologickej spoločnosti Atos českému miliardárovi Danielovi Křetínskemu. Obchod by podľa nich mohol ohroziť jadrové odstrašovacie schopnosti Francúzska. Skupina francúzskych zákonodarcov svoje obavy zverejnila v texte na webe denníka Le Figaro. Křetínskeho hovorca obavy mierni.

Atos tento týždeň uviedol, že rokuje o predaji svojich stratových aktivít Křetínskemu zhruba za dve miliardy eur. Firma, ktorá zápasí s finančnými problémami, by sa tak zároveň mala preorientovať na kybernetickú bezpečnosť a cloudové aktíva a zároveň znížiť zadlženie. Dohoda by Křetínskemu tiež umožnila získať 7,5-percentný podiel v zostávajúcej časti podniku, ktorý by sa premenoval na Eviden.

Citlivé vojenské kapacity

Titulok článku skupiny zákonodarcov z pravicovej konzervatívnej strany Les Républicains znie: „Prestaňme predávať naše najstrategickejšie klenoty cudzím mocnostiam“. Francúzske superpočítače, ktoré Atos vyrába a ktoré sa používajú na virtuálne jadrové testy, by takto padli do cudzích rúk, píšu.

„Vidieť takého mocného zahraničného hráča, ako sa približuje k našim ultra citlivým vojenským kapacitám, si zaslúži našu pozornosť," uviedla skupina zákonodarcov vedená senátorom Cédrikom Perrinom z obranného výboru Senátu. Zároveň pripomenuli, že Křetínsky sa už vo Francúzsku angažuje v maloobchode, v energetike, médiách, ale s oblasťou IT služieb zatiaľ nemá skúsenosti.

„Existuje historický precedens, ktorý ukazuje, že jeden deň ste menšinovým akcionárom a druhý deň väčšinovým akcionárom. Existuje skutočné riziko pre našu suverenitu," povedal Perrin agentúre Reuters. Zákonodarcovia sa zároveň pýtajú, prečo sa viac nezvažovala ponuka francúzskych kupcov, keď záujem o Atos podľa francúzskych médií prejavilo aj konzorcium francúzskych firiem Astek a ChapsVision.

Iba menšinový akcionár

Křetínskeho hovorca vo štvrtok agentúre Reuters napísal, že český investor chce v Atose zostať pasívnym a menšinovým akcionárom. „Nebudeme zvyšovať svoj podiel (v spoločnosti Eviden) nad oznámenú hranicu a nebudeme hrať žiadnu aktívnu úlohu akéhokoľvek druhu, tým menej uplatňovať kontrolu,“ uviedol. Křetínsky si podľa neho zároveň praje byť dlhodobým akcionárom divízie Atosu s názvom Tech Foundations.

Obavy zákonodarcov hovorca Křetínskeho označil za legitímne, sú však podľa neho nepodložené. „Plne chápeme strategický význam služieb Eviden pre Francúzsko a máme v úmysle plne rešpektovať národnú suverenitu v tejto oblasti,“ dodal. Francúzsko je jedinou západoeurópskou krajinou, ktorá má absolútnu autonómiu v používaní jadrových zbraní. Poslanci nemôžu zablokovať predaj francúzskej spoločnosti, to môže iba vláda, ak sa domnieva, že na to existuje strategický dôvod.