Stovka prefektov francúzskych departementov (administratívny celok krajiny) by nemala váhať s rýchlym vydaním nariadenia obmedzujúceho miestne využívanie vody, a to vzhľadom na alarmujúci stav podzemných vôd. Podľa agentúry Reuters to v pondelok vyhlásil minister zdravotného prostredia Christophe Béchu. Francúzsko totiž zažíva najsuchšiu zimu od roku 1959.

„Bijeme na poplach vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, pretože sa blížime ku koncu obdobia, pre ktoré je obvyklé dopĺňanie podzemných vôd,“ povedal Béchu. Podľa predpovedí počasia sa zdá, že by malo pršať až do 15. marca. Ministerstvo sa po tomto dátume poradí s prefektmi o ďalšom postupe.

„Vkladáme skutočné nádeje do najbližších dní, keď sa predpokladá dážď na väčšine územia Francúzska. Máme vážne obavy o povodie Stredozemného mora a koridor Rhôny,“ uviedol Béchu.

Výstrahy pred suchom

Podľa vládnych internetových stránok Popluvia majú v súčasnosti aktivovanú žltú alebo oranžovú výstrahu pred suchom departementy Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var a Ain na juhu a východe krajiny. Departementy Yvelines západne od Paríža a Savojsko na východe krajiny aktivovali nízky stupeň predbežnej výstrahy.

Prerušené dodávky pitnej vody

Nízka hladina vody vlani v lete ovplyvnila produkciu vodných elektrární a vynútila si zníženie výkonu francúzskych jadrových elektrární, ktoré využívajú riečnu vodu na chladenie reaktorov. Vo viacerých častiach krajiny boli tiež prerušené dodávky pitnej vody, čomu by sa Béchu tento rok rád vyhol.

Minister preto vyzval prefektov, aby „nereagovali prehnane, ale rýchlo“ vzhľadom na to, že aj niekoľkodňové omeškanie medzi oficiálnym vyhlásením stavu sucha a reštriktívnymi opatreniami môže znamenať rozdiel.

Národný plán hospodárenia s vodnými zdrojmi by mal byť zverejnený do konca marca, uviedlo ministerstvo.