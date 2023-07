Francúzske firmy nepociťujú násilné protesty z posledných dvoch týždňov ako dlhodobú hospodársku ranu. Vyplýva to z debát na stretnutí v Aix-en-Provence, ktorému sa často hovorí francúzsky Davos. Mnohí z účastníkov trvali na odolnosti domácej ekonomiky, pripustili ale, že niektorí partneri zrušili služobné cesty do Francúzska a že časť ich zamestnancov sa pripojila k protestom. Do utorka tohto týždňa odhadli poisťovne škody na približne 280 miliónov eur. Počas veľkých nepokojov na konci roka 2005 vznikli škody za 205 miliónov eur, uviedla Florence Lustmanová, ktorá predsedá profesionálnej organizácii francúzskych poisťovní France Assureurs.

Zasiahnuté spoločnosti

Francúzskom otriasli necelé dva týždne násilné nepokoje, ktoré vyvolala smrť 17-ročného Nahela M., ktorého zastrelil policajt pri dopravnej kontrole. Epicentrami násilností boli parížske predmestia a ďalšie veľké francúzske mestá. V posledných dňoch sa situácia upokojila.

Obzvlášť zasiahnutý bol reťazec Carrefour, niektoré jeho predajne protestujúci vyplienili. Šéf podniku Alexandre Bompard konštatoval, že násilných protestov sa zúčastnili aj niektorí mladí zamestnanci Carrefouru. „Bolo neuveriteľne bolestivé sledovať rabovanie našich obchodov,“ povedal. Vinu prikladá „inflácii a pocitu vyčlenenia“.

„Pre zábery v televízii, ktoré vyzerali ako občianska vojna,“ zrušili plánované stretnutia vo Francúzsku niektorí americkí kolegovia, uviedol predseda predstavenstva energetického gigantu Engie Jean-pierre Clamadieu. Zábery v televízii, ale podľa neho „nezodpovedajú skutočnosti“.

Postoj francúzskej vlády

Francúzska vláda význam protestov bagatelizovala a porovnanie s rokom 2005 odmieta. Protestujúci podľa nej nemali žiadne jasné požiadavky voči politikom.

V roku 2005 vyvolala trojtýždňové nepokoje smrť dvoch chlapcov, ktorí sa na úteku pred políciou schovali do transformátora. Na niektorých miestach bol pre protesty dokonca vyhlásený výnimočný stav.

Premiérka Élisabeth Borneová, ktorá svoje vystúpenie v Aix-en-Provence zrušila, v rozhovore pre denník Le Parisien povedala, že pri najhoršej noci nepokojov bolo v uliciach sedem až osem tisíc ľudí, čo je zlomok zo šiestich miliónov obyvateľov štvrtí, ktoré vláda označila za tých, ktorí potrebujú mimoriadne finančné prostriedky.

„To, čo sa udialo vo Francúzsku v posledných dňoch, je vážne, ale nemyslím si, že to poškodilo atraktivitu Francúzska pre investorov,“ uviedla Marguerite Berardová, ktorá v banke BNP Paribas vedie divíziu retailového bankovníctva. Pobočky banky po celej krajine boli rabované a vypaľované