Francúzska spoločnosť Imerys plánuje ťažbu lítia v Británii. Do roku 2030 by z lokality Cornwall na juhozápade Anglicka mohla dodávať materiál potrebný na výrobu dvoch tretín batérií pre elektromobily na britských cestách. Firma uviedla, že plánuje vo svojom ťažobnom závode v spolupráci so spoločnosťou British Lithium do konca desaťročia produkovať asi 20-tisíc ton ekvivalentu uhličitanu lítneho ročne. To by stačilo na zásobovanie približne 500-tisíc elektrických vozidiel.

Očakáva sa, že celosvetový dopyt po lítiu vzrastie medzi rokmi 2022 a 2025 približne o tri štvrtiny. Prispejú k tomu vlády aj priemyselné podniky, ktoré sa snažia zabezpečiť dostatok materiálu pre batérie. Rozšírenie elektromobilov totiž podporujú ako spôsob obmedzenia emisií, uviedla agentúra Reuters. V Cornwalle je podľa francúzskej firmy najväčšie ložisko lítia v Británii.

Generálny riaditeľ firmy Imerys Alessandro Dazza upozornil, že rozvoj ťažby v Británii a predtým oznámený plán firmy Imerys ťažiť lítium v centrálnom Francúzsku môže znížiť súčasnú závislosť Európy od dovozu lítia určeného na výrobu batérií. „Tento projekt úplne zmení situáciu,“ povedal Dazza novinárom.

Potvrdené veľké ložiská

Väčšina známych zdrojov lítia sa nachádza mimo Európy, okrem iného v takzvanom lítiovom trojuholníku zahŕňajúcom Argentínu, Bolíviu a Čile. Spoločnosť Imerys však uvádza, že má potvrdené veľké ložiská pod svojimi dlhoročnými baňami na kaolín v Británii a vo Francúzsku.

Imerys očakáva, že vďaka projektom v Británii a vo Francúzsku sa stane najväčším európskym producentom tohto kovu. Akcie podniku vďaka týmto správam vo štvrtok dopoludnia na burze v Paríži vykazovali rast skoro o päť percent, zatiaľ čo širší trh podľa indexu CAC 40 stúpol asi o pol percenta.

Spoločnosť uviedla, že projekt v Cornwalle schválila britská vláda. Ministerka obchodu Kemi Badenochová vyhlásila, že dohodu o posilnení domácich dodávok dôležitých nerastov víta. Očakáva sa, že projekt v Británii si vyžiada investície v stovkách miliónov eur, povedal Dazza novinárom. Podľa neho sa zatiaľ nedá povedať, koľko presne to bude. Záležať bude okrem iného na rokovaniach s úradmi o štátnej pomoci.

Synergické efekty

Projekt v Británii je menší ako súčasný plán spoločnosti Imerys na ťažbu lítia vo Francúzsku, kde chce firma vďaka investícii za jednu miliardu eur ťažiť asi 34-tisíc ton kovu ročne. Dazza uviedol, že výhodou britskej lokality bude, že pôjde o povrchovú baňu s neďalekým spracovateľským zariadením.

Firma Imerys tiež uviedla, že produkcia v Británii by sa mohla potenciálne začať približne v rovnakom čase ako produkcia vo Francúzsku, plánovaná na koniec roka 2028. To znamená, že projekt by mohol mať prospech zo synergií, teda aktivít, ktoré sa medzi oboma projektmi prekrývajú, vďaka čomu je možné ušetriť časť nákladov. V rámci partnerstva v Británii získala spoločnosť Imerys 80-percentný podiel. Využije pritom spracovateľskú technológiu spoločnosti British Lithium a existujúci pilotný projekt na výrobu lítia pre batérie, uviedla francúzska skupina.

Pri hľadaní minerálov pre batérie sa tradičné energetické spoločnosti, vrátane americkej spoločnosti ExxonMobil, zameriavajú na nové technológie, aby mohli zvýšiť dodávky lítia. Najväčšie ložisko lítia v Európe sa nachádza pod Cínovcom v Krušných horách, kde sa tiež chystá ťažba.