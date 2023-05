Francúzski potravinári znovuobnovia rozhovory o cenách svojich výrobkov s maloobchodom. S odkazom na ministra financií Bruna Le Mairea, ktorý na zníženie cien v obchodoch predtým tlačil, o tom informujú francúzske médiá.

Ceny potravín vo Francúzsku sa v marci medziročne zvýšili o 15,9 percenta. Vláda a predstavitelia potravinárskeho priemyslu požadujú, aby maloobchodní predajcovia premietli do cien zlacnenie surovín na svetových trhoch.

„Sedemdesiatpäť najväčších výrobcov spotrebného tovaru sa zaviazalo, že do konca mája obnoví rokovania na základe objektívnych údajov," uviedol predseda Národného združenia potravinárskeho priemyslu Jean-Philippe André. Týchto 75 výrobcov reprezentuje podľa denníka Le Figaro 80 percent trhu a stovky výrobkov na pultoch supermarketov.

Podľa ministra Le Mairea „je to pre spotrebiteľa vynikajúca správa", ktorá umožní „prerušiť inflačnú špirálu". Konkrétne sa spotrebitelia zníženia cien dočkajú „od leta alebo jesene", zatiaľ čo ak by sa nerokovalo, trvalo by to podľa neho viac mesiacov.

Le Maire minulý týždeň pohrozil, že pokiaľ potravinársky priemysel nepristúpi na rokovania o vysokých cenách, použije daňové opatrenia, aby získal späť to, čo označil za neprimerané zisky.

Niektorí výrobcovia na začiatku vojny na Ukrajine „rýchlo preniesli nárast (cien obilia alebo energií), ale menej rýchlo preniesli nedávny pokles" niektorých cien, povedal v pondelok v televízii TF1 francúzsky prezident Emmanuel Macron.