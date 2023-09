Dva najväčšie francúzske reťazce supermarketov uviedli, že budú predávať palivo za obstarávaciu cenu, aby pomohli ľuďom s nákladmi na život. Carrefour a E.Leclerc vyhlásili také niečo pred stretnutím medzi vládou a maloobchodnými predajcami palív, píše BBC.



Spoločnosť E.Leclerc už predávala bez marží cez víkendy počas leta. Teraz uviedla, že to od piatku bude robiť znova, ale plných sedem dní v týždni. Carrefour urobí to isté do konca roka. „Oznamujeme najväčšiu akciu na predaj paliva v našej histórii,“ uviedol Carrefour na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.



Michel-Édouard Leclerc, prezident rovnomenného reťazca, povedal, že ide o „akt solidarity so všetkými zákazníkmi, ktorých vystrašilo zdražovanie a ktorých kúpna sila je výrazne oslabená“.

Štvrtá najväčšia francúzska skupina supermarketov Systeme U uviedla, že od októbra bude takisto predávať za nákupnú cenu, ale iba počas niektorých víkendov, pretože si to nemôže dovoliť každý deň. Jej generálny riaditeľ Dominique Schelcher povedal, že palivové marže sú v priemere asi dva eurocenty na liter.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron okrem toho sľúbil granty vo výške 100 eur najchudobnejším zamestnancom, ktorí jazdia do práce autom. Prezident povedal, že sa tento týždeň stretne so zástupcami priemyslu a požiada ich, aby si neúčtovali zisk z paliva. Vláda predtým prišla s myšlienkou upraviť zákon tak, aby sa palivo mohlo predávať so stratou, no plán narazil na silný odpor distribútorov.