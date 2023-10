Rastúce geopolitické napätie zasiahlo komoditné trhy, čo môže spomaliť prechod k obnoviteľným zdrojom energií a ohroziť boj proti zmene klímy. Od roku 2021 sa nové obmedzenia v obchode s komoditami zdvojnásobili, pričom najväčšiu časť nákladov znášajú nízkopríjmové krajiny, oznámil v utorok Medzinárodný menový fond. Dosiahnutie cieľa nulových čistých emisií predpokladá niekoľkonásobné zvýšenie dopytu po nerastných surovinách, napísali ekonómovia MMF.

Fond odhaduje, že vážne narušenia svetového obchodu by mohli do roku 2030 znížiť investície do obnoviteľných zdrojov energií a elektrických vozidiel až o 30 percent. Podľa ekonómov je preto potrebné zintenzívniť spoluprácu s cieľom eliminovať riziká fragmentácie trhu s komoditami v procese energetickej transformácie. Vyzvali tiež na multilaterálne úsilie o vytvorenie „zeleného koridoru", aby sa zachoval tok kritických nerastných surovín. „To by pomohlo zabrániť zmene klímy," dodali ekonómovia.