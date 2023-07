Najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete, taiwanská spoločnosť Foxconn, ruší plán na spoločný podnik s indickým konglomerátom Vedanta za 19,5 miliardy dolárov. S odvolaním sa na oznámenie Foxconnu o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej krok taiwanskej firmy naruší plány vlády premiéra Naréndru Módího na výrobu čipov v Indii.

Foxconn a Vedanta vlani podpísali dohodu o zriadení tovární na výrobu polovodičov a displejov v Módího domovskom štáte Gudžarát.

„Foxconn sa rozhodol, že nebude pokračovať v spoločnom podniku s Vedantou. Foxconn pracuje na odstránení názvu Foxconn z toho, čo je teraz plne vlastnené entitou Vedanty,“ uviedla taiwanská spoločnosť. Dôvody svojho rozhodnutia nezverejnila.

Módí urobil z výroby čipov hlavnú prioritu indickej ekonomickej stratégie v snahe o novú éru vo výrobe elektroniky. Krok Foxconnu predstavuje ranu jeho ambíciám prilákať zahraničných investorov, aby prvýkrát vyrábali čipy lokálne, píše Reuters.

Agentúra Reuters už skôr uviedla, že Módího plán sa dostal do problémov, pretože rozhovory o zapojení európskeho výrobcu čipov STMicroelectronics do projektu uviazli na mŕtvom bode. Vedanta a Foxconn získali STMicro pre licencovanie technológie, ale indická vláda dala jasne najavo, že chce, aby sa európska spoločnosť zapojila do projektu viac, napríklad podielom na partnerstve. STMicro o to však nemalo záujem, uviedli zdroje Reuters.