Solárna energia zaznamenala spomedzi všetkých technológií výroby elektrickej energie najrýchlejší rast, pričom na Slovensku je v súčasnosti nainštalovaných približne 100-tisíc ton fotovoltických panelov. Mnohé z nich, nainštalované počas solárneho boomu z rokov 2008 až 2010, už ale ukončili svoju životnosť a ich recyklácia sa stáva rastúcim problémom, upozornila organizácia zodpovednosti výrobcov elektrozariadení na Slovensku SEWA.
„Recyklácia fotovoltických panelov zatiaľ nie je ani v Európe, ani na Slovensku rozvinutá. Pomer zrecyklovaných panelov voči množstvu predaných je prirodzene vzhľadom na ich životnosť nízky. Navyše, nie všetky druhy panelov sme schopní na Slovensku spracovať. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ale badáme markantný nárast množstva panelov určených na recykláciu,“ priblížil výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák.
Iba v prvej polovici tohto roka zabezpečila spoločnosť ekologickú recykláciu vyše 67 ton nefunkčných panelov, pričom za celý vlaňajšok ich vyzbierala „iba“ 4,4 tony. Aj preto možno predpokladať, že dopyt po recyklácii fotovoltiky bude v nasledujúcich rokoch narastať.