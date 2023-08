Keď šéf spoločnosti Ford Motor v Británii Tim Slatter minulý týždeň navštívil výrobný komplex automobilky v Turecku, teploty vzduchu dosahovali až 41 stupňov Celzia. V titulkoch britských denníkov medzitým dominovala téma klimatických zmien a to, či by mal premiér Rishi Sunak prehodnotiť zelené ciele svojej vlády.



„Je nebezpečné vytvárať dojem, že svet je v plameňoch, že už je neskoro,“ povedal T. Slatter v rozhovore pre Bloomberg. „Nie je to tak. Ak budeme chcieť, tak to dokážeme. Môžeme znížiť emisie a pravdepodobne sa nám to aj podarí.“



R. Sunak pripustil, že má v úmysle zľaviť zo sľubu svojho predchodcu Borisa Johnsona ukončiť od roku 2030 predaj áut poháňaných výlučne benzínovými alebo naftovými motormi. Expremiér sa ešte v novembri 2020 pochválil, že Spojené kráľovstvo je krajinou, ktorá v rámci G7 postupuje v dekarbonizácii áut najrýchlejšie. Prinajmenšom je na približne rovnakej ceste ako Európska únia. R. Sunak však teraz nechce „príliš zaťažiť Britov, ktorí zápasia s krízou životných nákladov“, a chce prehodnotiť zelené ciele.

Aj britský minister pre miestny rozvoj Michael Gove v júli vyhlásil, že flexibilnejší prístup k zeleným prísľubom posilní šance konzervatívcov proti labouristom v budúcich všeobecných voľbách.



T. Slatter, ktorý v najbližších týždňoch odíde z funkcie šéfa Fordu pre Britániu, aby sa v rámci spoločnosti ujal postu s globálnym významom, nechce a ani neočakáva, že dôjde k zrušeniu „politiky od roku 2030“. Nebolo by to podľa neho v záujme automobilky, pretože sa zaviazala, že do konca desaťročia bude mať pre Európu rad osobných automobilov s čisto elektrickým pohonom.



Zmena v plánoch vlády by vyslala nesprávny signál spoločnostiam a investorom, na ktorých sa Ford spolieha, že vybudujú dostatočnú nabíjaciu infraštruktúru na podporu prechodu na elektromobilitu.



T. Slatter sa obáva, že najnovšie prognózy odvetvia naznačujú, že zavádzanie elektromobilov sa spomalí v dôsledku dane, ktorú si na spotrebiteľoch vyberajú rastúce životné náklady. Vo vzduchu takisto visí otázka, či sa výrobcovia automobilov môžu vyhnúť desaťpercentným clám na elektrické vozidlá vyrobené v EÚ, ktoré vstupujú na trh Spojeného kráľovstva, čo vyplýva z dohody o brexite.