Po viac ako roku na trhu našli karibské ostrovy Jeffreyho Epsteina konečne kupca. Zakladateľ súkromnej investičnej spoločnosti Black Diamond Capital Management Stephen Deckoff kúpil podľa Forbesu tieto dva ostrovy za 60 miliónov dolárov, čo je menej ako polovica pôvodne požadovanej ceny 125 miliónov dolárov.

S. Deckoff plánuje na pozemku vybudovať luxusný rezort s 25 izbami. Nikdy sa vraj s J. Epsteinom nestretol, nikdy nevkročil na ostrovy, kým neboli uvedené na trh po Epsteinovej smrti v roku 2019. „S hrdosťou nazývam americké Panenské ostrovy domovom už viac ako desať rokov a som nesmierne rád, že môžem túto oblasť premeniť na svetovú destináciu využívajúcu jej prirodzený pôvab a krásu,“ hovorí S. Deckoff.

Nehnuteľnosť sa nachádza len kúsok od brehov turistického centra St. Thomas a už teraz sa môže pochváliť helipadom, viacerými bazénmi a niekoľkými vilami pre hostí. Práve prebieha proces náboru architektov a inžinierov, ktorí majú pracovať na rozvoji rezortu. Plánujú ho otvoriť približne o dva roky.

Sexuálny škandál

Finančník J. Epstein kúpil Little St. James v roku 1998 za osem miliónov dolárov. Žil tam vo veľkom sídle a vedľa postavil niekoľko bizarných stavieb. Kvôli Epsteinovým obchodom so sexom bol prezývaný „ostrov pedofilov“. Údajná obeť Virginia Giuffreová tvrdila, že ju princ Andrew, vojvoda z Yorku, znásilnil na Little St. James (tvrdenie Buckinghamský palác poprel). J. Epstein kúpil susedný Great St. James, ktorý je z veľkej časti nezastavaný, v roku 2016 za 22,5 milióna dolárov.

Zomrel vo väzenskej cele na Manhattane v roku 2019, keď čelil federálnym obvineniam z obchodovania s maloletými na Floride a v New Yorku. Jeho spolupracovníčka Ghislaine Maxwellová bola v decembri 2021 uznaná vinnou zo sexuálneho obchodovania s deťmi za to, že pomáhala J. Epsteinovi pri získavaní neplnoletých dievčat a bola odsúdená na 20 rokov väzenia.

S. Deckoff má podľa odhadov Forbesu čistú hodnotu majetku tri miliardy dolárov. Vybudoval si kariéru v oblasti private equity, pričom sa vypracoval v niekoľkých firmách ako Drexel Burnham Lambert, Bear Stearns a Kidder, Peabody, v roku 1995 prešiel do vlastnej Black Diamond Capital. Je rodákom z New Yorku, presťahoval na Panenské ostrovy v roku 2011. Tamojším neziskovým organizáciám, väčšinou súkromným školám a organizáciám na ochranu prírody, venoval viac ako 1,2 milióna dolárov.

Ostrovy sa stále spamätávajú z dvoch hurikánov piatej kategórie, Irma a Maria, ktoré sa prevalili v septembri 2017. Deckoffovým plánom je postaviť „najmodernejší, päťhviezdičkový luxusný rezort s 25 izbami svetovej triedy“. Chce podporiť cestovný ruch a ekonomický rozvoj „a zároveň rešpektovať a zachovať dôležité životné prostredie ostrovov“.