Z pravidelného štvrťročného prieskumu ManpowerGroup Slovensko vyplynulo, že zamestnávatelia znižujú svoje nároky na uchádzačov o prácu. Napríklad 30 percent zamestnávateľov je ochotných prijať do zamestnania aj starších zamestnancov, ktorí hľadajú zmenu. Manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz sa vyjadrila, že zamestnávatelia by potrebovali v tomto ohľade pomoc zo strany vlády a legislatívy, napríklad odpustením odvodov znevýhodnených zamestnancov na určitú dobu. Niektoré politické strany by zaviedli odvodovú odpočítateľnú položku.

Znižovanie odvodov

„V programe máme odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá znižuje odvody nízkopríjmovým zamestnancom aj ich zamestnávateľom. Tam máme úzke miesto z hľadiska zaťaženia práce, opatrenie adresuje aj na znevýhodnených uchádzačov,“ uviedlo Progresívne Slovensko s tým, že nevylučuje ani daňové zvýhodnenie špecificky pre znevýhodnených, no za dôležitejšie považuje programy na pomoc ľuďom pri hľadaní práce.

Strana Demokrati tiež navrhuje zavedenie jednotnej odvodovej odpočítateľnej položky, na ktorú by mali nárok zamestnanci s nízkou mzdou a znevýhodnené skupiny zamestnancov. Odvodová odpočítateľná doložka by tak podľa návrhu Demokratov bola vo výške 200 eur pri minimálnej mzde a s narastajúcou mzdou by sa znižovala. „Navrhujeme aj to, aby si zamestnávatelia pri zamestnávaní znevýhodnených skupín zamestnancov uplatnili do daňových výdavkov mzdové náklady na týchto zamestnancov vo forme superodpočtu,“ dodali Demokrati.

Dobré nastavenie podmienok aj úľavy

Podľa hnutia Republika by malo byť zamestnávanie osôb na rozhodnutí konkrétneho zamestnávateľa. Štát by však mal vytvoriť atraktívne podmienky pre zamestnávanie starších osôb, príslušníkov marginalizovaných komunít či študentov. Opatrenia by mali byť efektívne, aby nedeformovali trh práce. „Hnutie Republika podporí akékoľvek nástroje, ktoré prispejú k zvýšeniu zamestnanosti na Slovensku. V tomto prípade je možné uvažovať s dočasným a čiastočným znížením odvodových povinností na strane zamestnávateľa,“ uviedlo hnutie.

„Chceme zvýšiť daňové a odvodové úľavy z brigádnických zárobkov študentov a dôchodcov, a to zo súčasných 200 eur mesačne až na sumu 500 eur mesačne. Okrem toho sa budeme zamýšľať aj nad systémovou zmenou v nastavení daňovo-odvodového zaťaženia, najmä v prípade malých a stredných podnikateľov,“ uviedla strana SNS. Zároveň chce zaviesť zrušenie platenia sociálnych odvodov na jeden rok pre zamestnancov, ktorí boli prijatí bezprostredne po skončení školskej dochádzky. Podľa SNS by sa tak zvýšila ochota zamestnávateľov prijímať mladých zamestnancov bez praxe a zamestnanci by tiež mali vyššiu nástupnú mzdu.