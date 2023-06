Charles Schwab je najväčšou verejne obchodovanou maklérskou spoločnosťou v Spojených štátoch. Okrem toho je vedúcim poskytovateľom služieb pre finančných poradcov, patrí medzi najväčších správcov ETF a je jednou z najväčších bánk.

Finančný supermarket

„Je fér opísať Charles Schwab ako supermarket finančných služieb,“ povedal pre portál CNBC Michael Wong, riaditeľ výskumu spoločnosti Morningstar. „V platforme Charles Schwab nájdete všetko, čo len chcete,“ vysvetlil Wong.

Spoločnosti Charles Schwab sa za desaťročia činnosti podarilo odštartovať revolúciu v nízkonákladovom investovaní. Okrem toho úspešne prežila niekoľko kolapsov trhu a poradila si aj so silnou konkurenciou.

„Ide o škálovateľný biznis. Čím je firma väčšia, tým efektívnejšia je z hľadiska nákladov,“ povedal Alex Fitch, manažér portfólia fondov Oakmark Select Fund a Oakmark Equity and Income Fund, ktoré investujú do spoločnosti Charles Schwab. Väčšia efektivita podľa neho umožňuje znižovanie cien.

Charles Schwab čelí konkurencii vo viacerých oblastiach podnikania najmä zo strany tradičných maklérskych spoločností či investičných bánk, akými sú Fidelity, Edward Jones, Interactive Brokers, Stifel, JPMorgan, Morgan Stanley a UBS. V rámci trhu s finančnými technológiami zas súperí s firmami ako Robinhood, Ally Financial a SoFi.

Prelomové zníženie poplatkov

Rok 2019 bol pre Charles Schwab zlomový. Spoločnosť vtedy oznámila, že zníži poplatky za obchodovanie s akciami, ETF a opciami na nulu. Jej cieľom bolo vyrovnať sa poplatkom, ktoré začala ponúkať spoločnosť Robinhood v roku 2014, keď vstúpila na trh. K rovnakému kroku následne pristúpili ďalšie firmy, čo poškodilo biznis spoločnosti TD Ameritrade do takej miery, že nad ňou Charles Schwab do dvoch mesiacov prevzal kontrolu.

Charles Schwab bola jednou z firiem, ktoré počas pandémie profitovali z rastu investícií do maloobchodu, no v súčasnosti čelia následkom agresívneho zvýšenia úrokových sadzieb Americkou centrálnou bankou. Dôvodom je obrovský rozsah podnikania firmy Charles Schwab v oblasti bankovníctva, ktoré generuje príjmy zo sweep účtov. Spoločnosti v rámci nich s cieľom dosiahnuť zisk reinvestujú peňažné zostatky na účtoch investorov do cenných papierov, akými sú vládne dlhopisy.