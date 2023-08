Američanka Jennifer Hymanová prišla s nápadom pre svoju firmu ešte počas štúdia na Harvardovej univerzite. Sestra jej vtedy prezradila, že má na kreditnej karte dlh dvetisíc dolárov, pretože si v obchode kúpila šaty, ktoré si nemohla dovoliť.

Aký mala dôvod? Vo všetkých šatách, čo mala doma, ju už niekto stihol odfotiť, a tak si ich už na ďalšiu spoločenskú udalosť zobrať nemohla, prezradila Hymanová pre portál CNBC. Vtedy si sama uvedomila, že ľudia oblečenie kupujú s vedomím, že si ho na seba dajú maximálne dvakrát či trikrát a potom odložia niekam dozadu do skrine. To oblečenie si teda iba požičiavajú, povedala si Hymanová a so spolužiačkou Jennifer Fleissovou založila firmu Rent the Runway.

Tá zákazníkom umožňuje predplatiť si službu, v rámci ktorej si vedia požičať alebo kúpiť dizajnérske kúsky a šperky. Jej trhová hodnota je v súčasnosti zhruba 120 miliónov dolárov. Hymanová o úspechu firmy nepochybovala, pretože je presvedčená, že ľudia sú na tento spôsob fungovania nastavení práve vďaka rýchlej móde. „To mi dalo istotu, že tento trh už existuje,“ dodala podnikateľka.

Predbehla konkurenciu

Firma v októbri 2021 vstúpila na akciový trh. Magazín Forbes vtedy odhadoval Hymanovej podiel vo výške 5,1 percenta na 38 miliónov dolárov. Ceny akcií spoločnosti Rent the Runway však odvtedy výrazne klesli. Jedna akcia momentálne stojí menej než dva doláre, pričom v roku 2021 to bolo až 21 dolárov.

Aj napriek tomu Rent the Runway využíva rekordne vysoký počet aktívnych predplatiteľov. Podľa júnovej správy ich je vyše 145-tisíc. Za 12 mesiacov od februára 2022 firma vykázala tržby v hodnote 296,4 milióna dolárov, čím prekonala aj novších konkurentov.

Kľúčová stratégia

Nič z toho by nebolo možné, keby Hymanová o svojom nápade nedokázala presvedčiť ostatných. Jej kľúčovou stratégiou bolo pristupovať k spolupráci s návrhármi diplomaticky.

„Vždy, keď z niekoho iného urobíte odborníka, podarí sa vám s ním hneď na začiatku vybudovať vzťah," povedala Hymanová. Na začiatku podnikania si vraj zúfalo potrebovala získať dôveru návrhárov, aby im dokázala, že jej firma nebude ich koncom a ani ich nepripraví o peniaze.