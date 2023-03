Keď firma Starbucks po prvý raz vstúpila na britský trh, tak jej cieľom bolo stať sa novou miestnou stálicou, píše denník The Telegraph.

Odvtedy už ubehlo dvadsať rokov a Starbucks sa v krajine podarilo otvoriť viac než tisíc pobočiek. Po rokoch úspechu sa však nad firmou začínajú sťahovať mračná problémov.

Tento najväčší kaviarenský reťazec totiž čelí čoraz väčšej konkurencii zo strany svojich lacnejších rivalov, akými sú Greggs či Pret, a trápi ho aj pokles ziskov spôsobený infláciou. Kopia sa aj sťažnosti zákazníkov, ktorým prekáža dlhé čakanie a čoraz drahšie nápoje.

O vážnosti situácie svedčí najmä skutočnosť, že Starbucks v roku 2022 zvažovala predaj svojej britskej vetvy kaviarní.

Predať či nepredať?

Na čelo Strabucksu sa minulý týždeň postavil Laxman Narasimhan. Jeho hlavnou úlohou bude oživiť podnikanie a obnoviť ceny akcií, ktoré posledné dva roky značne utrpeli.

Nebude to mať ľahké, keďže vo funkcii nahradil legendárneho Howarda Schultza – bývalého šéfa firmy Reckitt Benckiser vyrábajúcej kondómy Durex. Schultz prisľúbil, že na Narasimha dohliadne a pomôže mu pri riešení výzev, keďže je to jeho prvá pozícia tak vysokého ranku.

Výkonní riaditelia Starbucksu v roku 2022 zvažovali predaj britskej vetvy po tom, čo rastúce náklady nahlodali zisky firmy. Tie v dôsledku drahších kávových zŕn a zvýšenia platov zamestnancov klesli o pätinu na 10,4 milióna libier.

Vedenie firmy nakoniec predaj zmietlo zo stola a namiesto toho v Británii plánuje otvoriť ďalších sto nových obchodov, ako aj investovať 30 miliónov libier do už existujúcich kaviarní.

Odborníci sa však domnievajú, že Starbucks bude vo svojej snahe o oživenie biznisu musieť urobiť ďaleko viac.

Problematické odbory

Firma v Spojených štátoch čelí kritike za to, ako zaobchádza so svojimi zamestnancami. Šéfovia odborov ju dokonca obvinili zo zastrašovania.

Schultz tak musel ešte týždeň dozadu predstúpiť pred jeden z výborov Senátu, ktorého členovia ho obvinili z porušovania pracovného práva. Dopustiť sa ho mal tým, že svojim baristom zakazoval vytvárať odbory.

Bývalý šéf Starbucksu sa však týmto tvrdeniam bránil a argumentoval, že jeho firma urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby práva svojich zamestnancov pridať sa do odborov rešpektovala.

Azda najväčšou výzvou by pre Narasimhana mohla byť Čína, kde má Starbucks až šesťtisíc obchodov. Čoraz väčšie napätie medzi Washingtonom a Pekingom by totiž mohlo podkopať podnikateľské zámery firmy, uzatvára The Telegraph.