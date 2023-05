Miliardár Carl Icahn zaznamenal ďalší, až 25-percentný, pokles akcií Icahn Enterprises, čím sa dostali na najnižšiu úroveň od roku 2004. Aj Icahnovo osobné bohatstvo sa zmenšuje, posledná strata ho vyšla na 979 miliónov dolárov, uvádza Bloomberg.



Pre C. Icahna je to opäť zlá správa, odkedy sa Hindenburg Research zameral na podnikanie legendárneho „Osamelého vlka z Wall Street“. Spoločnosť, ktorú vedie 38-ročný Nate Anderson a pátra po podozrivých obchodoch, vo svojej správe z 2. mája obvinila C. Icahna z prešľapov s tým, že jeho firma je dramaticky nadhodnotená. Tá vo vyhlásení označila obvinenia za „samoúčelné“ a prisľúbila, že sa bude „brániť“.

Ako teda z toho vykorčuľovať? C. Icahn ovláda teraz približne 84 percent spoločnosti. Mohol by jednoducho kúpiť zvyšok akcií a vziať Icahn Enterprises do súkromnej sféry. To by však zrejme nepomohlo, myslí si zakladajúci partner Tudor Investment Peter Borish. „V snahe ísť nahor by to bolo skvelé, ale na trhoch platí, že ak sa vyveziete eskalátorom hore, výťahom idete dole.“

Zástupca Icahnovej spoločnosti na žiadosť o vyjadrenie neodpovedal.



Odkedy Hindenburg zverejnil svoje zistenia, cena akcií Icahn Enterprises klesla o viac ako 60 percent. Podľa Bloomberg Billionaires Index to znížilo Icahnov čistý majetok o viac ako 16 miliárd dolárov. V poslednom rozhovore pre Bloomberg C. Icahn väčšinou nad nepríjemnými otázkami len mávol rukou. Povedal, že sa chce sústrediť na to, čo robí najlepšie: „triasť spoločnosťami“, do ktorých investuje.



To zahŕňa napríklad firmu Illumina, v ktorej do funkcií riaditeľov nominoval troch ľudí, no presadiť sa mu podarilo len jedného. Akcionári hlasovali len za Andrewa Tena, manažéra portfólia v Icahn Capital. Ďalších osem riaditeľov svoje funkcie obhájilo vrátane generálneho riaditeľa Illuminy Francisa deSouzu, s ktorým sa C. Icahn chcel rozlúčiť.



Medzitým si C. Icahn upevňoval ďalšie pozície. Kúpil akcie Southwest Gas Holdings za 5,2 milióna dolárov. Vlastní tak asi 15 percent spoločnosti.

Nie je zatiaľ jasné, aké zmeny, ak vôbec nejaké, by mohli nastať v samotnej Icahn Enterprises. Trhová kapitalizácia spoločnosti sa v súčasnosti odhaduje na približne sedem miliárd dolárov, čo je oproti marcovým 19 miliardám značný pokles. To znamená, že časť firmy, ktorú C. Icahn sám nevlastní (16 percent), má hodnotu niečo vyše miliardy dolárov.