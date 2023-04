Spoločnosť Business Lease Slovakia dosiahla v minulom roku zisk takmer 4,1 milióna eur. V medziročnom porovnaní je to o 35 percent viac. Tržby sa taktiež zvýšili, a to z 27,1 milióna na 30,2 milióna eur. Je to teda 11-percentný medziročný nárast. Stúpol aj stav celkových aktív firmy, a to na koncoročných 93,2 milióna eur. Vlastný kapitál však klesol o 12,5 percenta na 20,4 milióna eur.

Firma vlani prekročila sedemtisíc financovaných a spravovaných vozidiel. Počet objednávok narástol medziročne o 34 percent. Hoci segment operatívneho lízingu v súčasnosti čelí výzvam, Business Lease predpokladá v tomto roku na Slovensku jednociferný rast trhu. Výzvy, ktorým bude spoločnosť v oblasti operatívneho lízingu čeliť, sú podľa jej vyjadrení aj naďalej naviazané na externé faktory. Z nich má najväčší vplyv častá zmena centrálnych úrokových sadzieb pre nestabilitu na finančných trhoch a rovnako aj zdržanlivosť firiem pre vysoký očakávaný rast energií.

Firma Business Lease Slovakia vznikla v roku 1998 a je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre právnické a fyzické osoby, krátkodobej mobility, predaja vozidiel po operatívnom lízingu a ďalších riešení mobility.