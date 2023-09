Britský tabakový koncern British American Tobacco (BAT) sa dohodol na predaji svojich aktivít v Rusku a Bielorusku konzorciu, na ktorého čele stojí vedenie jeho ruskej divízie. Oznámila to firma, ktorá sa k odchodu z Ruska zaviazala vlani v marci v reakcii na inváziu ruských vojsk na Ukrajinu. Finančné podmienky transakcie firma nezverejnila. Podľa zdrojov Financial Times (FT) sa predpokladá, že BAT aktivity predá so stratou.

Spoločnosť BAT vyrába napríklad cigarety Camel a Lucky Strike. Firma podľa agentúry Reuters mala pod kontrolou takmer štvrtinu ruského tabakového trhu.

„Po dokončení (dohodnutého predaja) už nebude BAT pôsobiť v Rusku ani Bielorusku a nebude mať žiadne finančné príjmy z pokračujúceho predaja na týchto trhoch," uviedla spoločnosť. Dodala, že dokončenie transakcie očakáva na budúci mesiac.

Po dokončení transakcie sa ruské a bieloruské aktivity BAT premenujú na ITMS Group. Britská firma upozornila, že medzi jej priority pri predaji aktivít patrili záujmy zamestnancov v Rusku a Bielorusku. „Súčasťou dohody je, že ich pracovné podmienky zostanú minimálne dva roky od dokončenia transakcie porovnateľné so súčasnými,“ dodala.

V Rusku firma BAT podľa agentúry Reuters zamestnávala okolo 2 500 ľudí. V prvom polroku tohto roku sa aktivity v Rusku a Bielorusku na celkových tržbách spoločnosti podieľali takmer tromi percentami.

Z Ruska sa už v dôsledku invázie na Ukrajinu stiahli viaceré západné podniky. Patrí medzi ne napríklad holandský pivovar Heineken či nemecká automobilka Volkswagen, ktorej súčasťou je okrem iného Škoda Auto.