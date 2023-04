Fínska armáda kúpi izraelský protiraketový systém David 's Sling, kontrakt má hodnotu 316 miliónov bez započítania dane z pridanej hodnoty. V stredu o tom informovalo fínske ministerstvo obrany, ktoré nákup od izraelskej firmy Rafael odsúhlasilo iba deň po tom, ako severská krajina vstúpila do NATO.

Protiraketový systém David's Sling

Izrael a USA spoločne vyvinuli protiraketový systém David's Sling, ktorý je určený na ničenie rakiet stredného doletu. Systém sa používa v Izraeli od roku 2017 ako doplnok k systému Železná kupola, ktorý sa zameriava na ničenie striel krátkeho doletu. Podľa denníka The Times of Israel firma Rafael predala tento protiraketový systém do zahraničia prvýkrát.

„Táto akvizícia fínskym ozbrojeným silám nanovo umožní zneškodňovať ciele vo veľkých výškach,“ uviedol fínsky minister obrany Antti Kaikkonen.

Vstup do NATO

Fínsko sa v utorok oficiálne stalo 31. členom Severoatlantickej aliancie. Prihlášku podalo po tom, ako vlani Rusko napadlo Ukrajinu. Fínsko a Rusko majú spoločnú 1 300 kilometrov dlhú pozemnú hranicu.