Tri štvrtiny žien v Spojenom kráľovstve platiacich za starostlivosť o dieťa tvrdí, že sa im z finančného hľadiska neoplatí pracovať. Vyplynulo to z novej správy charity Pregnant Then Screwed, závery ktorej by mohli vyvolať obavy o už tak napätý trh práce, píše agentúra Bloomberg.

Až zhruba pätine rodičov ukroja náklady na starostlivosť o dieťa z rodinného rozpočtu viac ako polovicu prostriedkov. Spojené kráľovstvo je v tejto oblasti totiž jednou z najdrahších krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Matky mladých detí tu musia zvažovať finančné aspekty toho, či sa im oplatí ostať súčasťou pracovnej sily. Pre krajinu to môže byť problém, keďže jej trh práce je už beztak napätý. Od začiatku pandémie koronavírusu totiž pracovnú silu opustilo mnoho ľudí vrátane žien, ktoré sa rozhodli ostať doma a starať sa o domácnosť či rodinu.

Ak sa Spojenému kráľovstvu tento problém nepodarí vyriešiť, mohlo by to ovplyvniť výsledky nasledujúcich parlamentných volieb. Až 96 percent rodín s deťmi do troch rokov by v nich pravdepodobne volilo politickú stranu s najlepším programom v oblasti starostlivosti o dieťa.

Britské ministerstvo financií podľa denníka The Guardian uvažuje o rozšírení bezplatnej starostlivosti o dieťa na deti vo veku od jedna do dvoch rokov. Opozičná Labouristická strana, ktorá momentálne v prieskumoch vedie, sa v prípade víťazstva vo voľbách zaviazala celý systém od základov prekopať. Starostlivosť o dieťa by chcela poskytovať od ukončenia rodičovskej dovolenky až dovtedy, kým dieťa nedovŕši jedenásť rokov.

Celonárodný problém

Návrat žien do práce treba podľa Bloombergu podporiť z celonárodného hľadiska. Zo štúdie firmy PricewaterhouseCoopers (PwC) z roku 2022 vyplynulo, že ak by sa krajine podarilo zvýšiť zamestnanosť žien na úroveň Švédska, ktoré je lídrom v poskytovaní starostlivosti počas prvých rokov dieťaťa, tak by si ročné HDP krajiny polepšilo o 148 miliárd libier.

„Je dôležité myslieť na to, že nejde iba o problém rodičov, ale aj o problém celej spoločnosti,“ varoval zakladateľ charity Pregnant Then Screwed Joeli Brearley.