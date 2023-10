Bývalý protiukrajinský slovenský premiér Robert Fico v sobotu vyhral parlamentné voľby a dostal tak šancu zostaviť vládu, ktorá by mohla oslabiť západné snahy o jednotu pri pomoci Kyjevu vo vojne proti Rusku, píšu The Financial Times.

Fico a jeho strana Smer získali takmer 23 percent. Na druhom mieste sa umiestnila liberálna strana Progresívne Slovensko Michala Šimečku s takmer 18 percentami, ktorá pritom ešte v sobotu večer dominovala povolebným exit pollom.

Hoci môže mať Fico problém zostaviť stabilnú koalíciu, jeho víťazstvo vyvolá poplach vo Washingtone i Bruseli. Slovensko by sa totiž mohlo pridať na stranu Maďarska a presadzovať protiukrajinskú politiku. Fico sa netají svojím odporom k sankciám uvaleným voči Rusku a tvrdí, že podpora pre Ukrajinu pod taktovkou NATO oslabuje národnú suverenitu.

„Úlohou Západu je nestratiť Slovensko a viesť s Ficom konštruktívnu debatu. Myslím si, že Moskva oslavuje vývoj, ktorý bude vnímaný ako ďalšia trhlina vo východnej Európe, a skutočnosť, že Maďarsko už nebude samo,“ povedal slovenský analytik Milan Nič z Nemeckej rady pre zahraničné vzťahy.

Bývalý slovenský minister zahraničných vecí Pavol Demeš povedal: „Fico nebude taký silný ako Orbán, ale EÚ už mala problémy udržať jednotu v otázke Ukrajiny a som si istý, že medzinárodní politici budú znepokojení tým, ako ďaleko Fico môže zájsť, pokiaľ ide o naplnenie predvolebnej rétoriky.“

Fico vyhral tým, že „šíril strach“, napísala redaktorka novín SME Beáta Balogová vo svojom nedeľňajšom článku. Dokázal podľa nej presvedčiť dosť ľudí, že liberalizmus a ľudské práva môžu byť pre občanov väčšou hrozbou než rozsiahla korupcia a sympatie k režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Štyri z 11 hlavných strán vo voľbách nezískali päť percent hlasov potrebných na vstup do parlamentu, a to vrátane krajne pravicovej strany Republika, od ktorej sa očakávalo, že Ficovi po voľbách pomôže. Slovenská národná strana, ktorá vyznáva rovnakú protimigračnú politiku ako Smer, získala 5,62 percenta.

Obe strany zrejme otvoria otázku nelegálnej migrácie v strednej Európe. Fico sľúbil, že bude proti migrantom bojovať rovnako ako Nemecko a Poľsko, ktoré nedávno opäť zaviedli kontroly na niektorých hraniciach, a to aj napriek tomu, že sú súčasťou bezhraničného Schengenského priestoru.