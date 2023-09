Trent Innes sa vďaka kontroverznému testu s pohárom od kávy stal senzáciou na sociálnych sieťach. Bývalý vedúci rastu firmy SiteMinder pomocou neho počas pracovných pohovorov filtroval nádejných zamestnancov, píše Business Insider.

Kontroverzný test

Innes v podcaste z roku 2019 povedal, že kandidátom ponúkne prácu iba vtedy, ak sa na konci pohovoru ponúknu, že si po sebe do kuchynky odnesú pohár od kávy.

Celý test prebiehal nejak takto: Iness kandidátov pozval na prechádzku do kuchyne, kde im ponúkol pohár vody či šálku kávy, čaju alebo iného nealkoholického nápoja. Potom sa spolu s kandidátom presunul späť do kancelárie a pokračoval v klasickom pohovore, na konci ktorého bol Innes zvedavý, či bude mať uchádzač snahu pohár odniesť späť do kuchynky.

„Zručnosti, skúsenosti a poznatky viete ďalej rozvíjať a zvyšovať, no najdôležitejší je váš postoj,“ argumentoval Innes na margo toho, prečo ho zaujíma práve taká maličkosť ako vrátenie pohára. Väčšina kandidátov podľa jeho slov testom prešla.

Hnev verejnosti

Epizóda podcastu, ktorej sa Innes zúčastnil, sa začala šíriť na TikToku a Reddite. Bývalý vedúci rastu sa za svoje praktiky stal terčom kritiky pohoršených používateľov internetu. Mnohí jeho stratégiu považujú za manipuláciu.

„Innes v skutočnosti prezradil, že aktívne manipuluje potenciálnych zamestnancov tým, že ich núti prijať nápoj, len aby s nimi potom mohol rozohrať svoju hlboko znepokojujúcu psychopatickú sociálnu hru,“ komentoval jeden z používateľov sociálnych sietí.

Ďalší komentujúci reagoval, že Inness zámerne nekomunikuje svoje potreby, a potom kandidátov trestá za to, že nevedia čítať jeho myšlienky. Hoci sa Innesova metóda zdá na prvý pohľad neškodná, mnohí komentujúci sú presvedčení, že je známkou toxického správania na pracovisku.