O zákone o krajinnom plánovaní so mnou nikto nerokoval, tvrdí predseda Národnej rady SR a Sme rodina Boris Kollár. Nechce podporovať zákon napriek svojim výhradám len preto, že je v pláne obnovy. Zákon, ktorý vo štvrtok parlament neposunul do druhého čítania, odmieta aj predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Hovorí o mimoriadne nekvalitnom návrhu. Uviedli to v diskusnej relácii TV Joj Na hrane.

Kollárovi prekáža napríklad, že do procesu krajinného plánovania nie sú zahrnuté obce. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas ho podľa neho bude musieť prerobiť a požiadať o podporu.

Fico naďalej kritizuje vládu za absenciu opatrení na zmiernenie zdražovania potravín. Žiada vyššiu solidaritu obchodných reťazcov, riešenie vidí aj v nižšej DPH.

Kollár poukazuje na pomoc v podobe rodičovského bonusu, prídavkov na deti či zastropovania cien energií. ,,Môžeme akurát zľahčovať život občanom formou úľav," skonštatoval.