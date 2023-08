Čína je po Spojených štátoch krajinou s druhým najväčším počtom miliardárov na svete. Na zoznamoch najbohatších Číňanov sa čoraz častejšie objavujú aj ženy. Mnohé takzvané „self-made“ miliardárky svoje peniaze míňajú na nákupy luxusných produktov, okrem iného aj áut.

Talianska automobilka Ferrari pred časom oznámila, že viac ako štvrtinu ich čínskej klientely tvoria práve ženy. Presné čísla hovoria, že spomedzi všetkých predaných nových alebo ojazdených Ferrari v krajine za posledných päť rokov v priemere 26 percent vozidiel kúpili ženy. Tieto údaje výrazne presahujú predaje Ferrari medzi ženami kdekoľvek inde vo svete, píše Bloomberg.

„V posledných rokoch si všímame rastúci záujem o naše produkty a služby medzi ženskou klientelou,“ uviedol na margo čínskych čísel výkonný riaditeľ automobilky Ferrari Benedetto Vigna. Trend potvrdzuje aj čoraz väčšia účasť žien na automobilkou sponzorovaných podujatiach, akými sú napríklad pretekárske tréningy.

Medzi Číňankami, ktoré siahajú po luxusných talianskych autách, možno nájsť riaditeľky spoločností alebo ženy z biznisu s realitami. Často využívaným spôsobom na prilákanie bohatých potenciálnych klientok sú aj sociálne siete. Na Douyine – čínskej obdobe TikToku – preto nie je problém nájsť videá mladých žien práve za volantom Ferrari.

Talianska značka v minulom roku celosvetovo vyviezla 13 221 vozidiel, pričom 12 percent z nich smerovalo do Číny, vrátane území Hong Kongu a Taiwanu. Zhruba 1 600 predaných Ferrari je vyše dvojnásobkom v porovnaní s údajmi spred piatich rokov.

V nasledujúcich rokoch plánuje automobilka pre clá udržiavať export do krajiny na úrovni okolo desať percent. Zároveň sa však očakáva, že do roku 2030 budú Číňania tvoriť 38 percent celosvetového trhu s luxusným tovarom. A to predstavuje príležitosť pre Ferrari cieliť nielen, ale aj na ďalšie ženy, ktoré by mohli mať o kúpu luxusných talianskych áut záujem.