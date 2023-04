Americká centrálna banka (Fed) by mala zvýšiť kľúčovú úrokovú sadzbu tento rok nad päť percent a na „reštriktívnej úrovni“ ju ponechať dlhší čas. Povedala to šéfka pobočky Fedu v Clevelande Loretta Mesterová, podľa ktorej je to nevyhnutné, ak centrálna banka chce dostať infláciu pod kontrolu. Konkrétna (reštriktívna) úroveň bude závisieť od toho, ako rýchlo sa cenové tlaky budú zmierňovať.

„Na to, aby sa inflácia dostala späť na cestu smerom k inflačnému cieľu, ktorý Fed stanovil na dve percentá, sa menová politika potrebuje v tomto roku posunúť ešte o niečo viac do reštriktívneho teritória, a to zvýšením hlavnej úrokovej sadzby nad päť percent a jej ponechaním na tejto úrovni určitý čas,“ uviedla L. Mesterová na finančnom fóre Money Marketeers na pôde New York University.

„Ako vysoko sa sadzba bude musieť posunúť, aj ako dlho sa na reštriktívnej úrovni bude udržiavať, bude závisieť od toho, ako rýchlo sa inflácia a inflačné očakávania budú zmierňovať,“ dodala s tým, že to bude zase závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať dopyt.

Americká centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu na svojom ostatnom zasadnutí 22. marca o 25 bázických bodov do pásma 4,75 až päť percent. Ešte pred rokom bola takmer na nule.

Vyhliadky na ďalšie obdobie však ovplyvnili najnovšie výkyvy v bankovom sektore po tom, ako v USA 10. marca zatvorili banku Silicon Valley Bank a krátko na to aj ďalšiu banku Signature Bank. Nervozita sa preliala aj na európske trhy, kde sa do problémov dostala švajčiarska Credit Suisse, ktorú s pomocou vlády a centrálnej banky prevzala väčšia banka UBS.