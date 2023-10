Americká farmaceutická spoločnosť Eli Lilly and Co. kúpi za 1,4 miliardy dolárov spoločnosť Point Biopharma Global. Získa tak prístup k experimentálnym terapiám, ktoré umožňujú presné zacielenie na rakovinu. Oznámila to firma Eli Lilly.

Eli Lilly posilňuje svoju ponuku liečebných prípravkov prostredníctvom malých transakcií. Jej chemoterapeutický prípravok na rakovinu Alimta čelí silnej konkurencii lacnejších kópií a firma stavila na prípravok na cukrovku tirzepatide, čiže Mounjaro, ktorý by mohol podporiť rast. Tento rok už firma kúpila za 2,4 miliardy dolárov Dice Therapeutics a za 1,93 miliardy dolárov spoločnosť Versanis, upozornila agentúra Reuters.

Eli Lilly za jednu akciu Point Biopharma ponúkla 12,5 dolára. To v porovnaní so záverečnou cenou akcií z predchádzajúceho dňa predstavuje zisk 87 percent. Spoločnosti očakávajú, že dohoda bude uzavretá do konca tohto roka. Point Biopharma v súčasnosti testuje dva prípravky na terapiu, ktorá umožňuje zamerať sa na rakovinové bunky bez poškodenia buniek zdravých. Prvý je určený na liečbu rakoviny prostaty a druhý pre prípady veľmi vzácneho typu rakoviny tráviaceho traktu. Point Biopharma vlastní výrobný závod na rádiofarmaká v Indianapolise a výskumné a vývojové centrum v Toronte.