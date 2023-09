Spoločnosť EY vyhlasuje 18. ročník prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka. Súťaž oceňuje podnikateľské úspechy na Slovensku, vyzdvihuje výnimočne úspešných slovenských podnikateľov s cieľom inšpirovať budúcich podnikateľov. Víťaz súťaže z radov úspešných podnikateľov a podnikateliek bude v júni 2024 reprezentovať Slovensko na svetovom finále súťaže v Monte Carle.

Výnimočné podnikateľské príbehy

EY Podnikateľ roka je najvýznamnejšou súťažou svojho druhu na svete a pravidelne sa koná v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Na Slovensku má táto súťaž bohatú históriu už od roku 2006 a jej poslaním je predstaviť verejnosti výnimočné podnikateľské príbehy, ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov.

Odoslať prihlášku do súťaže je možné do 30. novembra 2023, pričom nominovaný môže byť podnikateľ - fyzická osoba, vlastník alebo spoluvlastník spoločnosti, ktorý má rozhodujúci vplyv na jej riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení.

Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, vrátane kolegov, zákazníkov, zamestnancov alebo príbuzných. Nominácie možno podávať online cez oficiálne webové stránky na www.eypodnikatelroka.sk alebo prostredníctvom emailu na [email protected].

Fehervari spojil záľubu a inovácie

„Dlhodobým cieľom súťaže EY Podnikateľ roka je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širokej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať," hovorí Marián Bíž, vedúci partner spoločnosti EY v Slovenskej republike a dodáva: „chcel by som vyzvať všetkých podnikateľov, ktorí svojou poctivou prácou vybudovali úspešné spoločnosti, aby sa do súťaže prihlásili. Zároveň sa obraciam na širokú verejnosť: Nominujte podnikateľa, ktorého si vážite, aby sa o ňom mohli dozvedieť aj ostatní a inšpirovať sa jeho podnikateľským príbehom.“

Minulý rok si ocenenie EY Podnikateľ roka 2023 prevzal Juraj Fehervari, spoluzakladateľ spoločnosti Be Lenka.

„Príbeh Juraja Fehervariho prináša inšpiratívne skĺbenie záľub, inovatívnosti a udržateľnosti. Snúbenie lásky k deťom a k prírode zrodilo barefoot, topánky ohľaduplné k životnému prostrediu. Juraj Fehervari vybudoval v krátkom čase silnú slovenskú značku, vyrábajúcu prémiové barefoot topánky a ergonomické nosiče pre deti. Spoločnosť sa stala pomyselným vzorom pre barefootovú konkurenciu vďaka svojej neustálej inovácii a silnému tímu ľudí, založenom na priateľstve a porozumení. Kvalitou, precíznosťou používaných materiálov i poctivou výrobou si podmanila zákazníkov vo viac ako 70 krajinách sveta,“ povedal Branislav Cvik, predseda poroty o minuloročnom víťazovi a súťaži.

Prvá žena z Taiwanu

V celosvetovom finále EY Podnikateľ roka 2023 zvíťazila Doris Hsu z Taiwanu, generálna riaditeľka taiwanskej spoločnosti GlobalWafers, ktorá sa odštiepila od svojej materskej spoločnosti ako nezávislá spoločnosť vyrábajúca polovodičové doštičky. V 23-ročnej histórii sa Doris Hsu stala v rámci medzinárodnej súťaže treťou víťazkou a prvou ženou z Taiwanu.

„Ročne vznikne na Slovensku niekoľko desiatok tisíc firiem. Oveľa dôležitejšie je však sústrediť sa na to, čo do ekonomiky prinášajú. Pokiaľ je ich pridaná hodnota pre spoločnosť naozaj výrazná, musíme ich podporovať všetkými prostriedkami, ktoré na to máme. Podporiť nápady, ktoré tvoria nielen zisk pre majiteľa, ale zameriavajú sa na udržateľný spôsobom života v spoločnosti, je totiž čoraz urgentnejšie. Na Slovensku potrebujeme podnikateľov a podnikateľky, ktorí veria v inovácie a banku, ktorá ich podporí. Sme radi, že tak môžeme spraviť aj ako exkluzívny partner súťaže EY Podnikateľ roka,“ povedal Norbert Hovančák, člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy Slovenskej sporiteľne.

Súťažné kategórie

Súťaží sa v kategóriách EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky, EY Technologický podnikateľ roka a EY Začínajúci podnikateľ roka. O titul EY Začínajúci podnikateľ roka sa môže uchádzať každý účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky a nie viac ako 5 rokov. Meno držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2023 bude spolu s víťazmi v ďalších kategóriách vyhlásené vo februári 2024.

Víťaza súťaže vyberá nezávislá porota, ktorá pozostáva predovšetkým z predchádzajúcich víťazov súťaže a je zameraná nielen na podnikateľský úspech a finančné výsledky firmy, ale aj na osobnosť , jeho čestnosť, stratégiu a prínos pre spoločnosť.

Porota súťaže EY Podnikateľ roka 2023

Juraj Fehervari, predseda poroty , Be Lenka , EY Podnikateľ roka 2022

predseda poroty Be Lenka EY Podnikateľ roka 2022 Branislav Cvik, Banskobystrický pivovar a.s., EY Podnikateľ roka 2021

Banskobystrický pivovar a.s., EY Podnikateľ roka 2021 Michal Meško, Martinus s.r.o., EY Podnikateľ roka 2020

Martinus s.r.o., EY Podnikateľ roka 2020 Juraj Habovštiak, MTS, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2019

MTS, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2019 Šimon Šicko, Pixel Federation, s.r.o., EY Podnikateľ roka 2018

Pixel Federation, s.r.o., EY Podnikateľ roka 2018 Michal Weis, IBL Software Engineering, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2017

IBL Software Engineering, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2017 Jozef Klein, Asseco Central Europe, a.s., EY Podnikateľ roka 2016

Asseco Central Europe, a.s., EY Podnikateľ roka 2016 Patrick Hessel, c2i s.r.o, EY Podnikateľ roka 2015

c2i s.r.o, EY Podnikateľ roka 2015 Eva Stejskalová , MicroStep, EY Podnikateľ roka 2014

, MicroStep, EY Podnikateľ roka 2014 Vladimír Šrámek , DECODOM, EY Podnikateľ roka 2013

, DECODOM, EY Podnikateľ roka 2013 Ľuboš Fellner , BUBO Travel agency, EY Podnikateľ roka 2011

, BUBO Travel agency, EY Podnikateľ roka 2011 Tomáš Bel , EXIsport, EY Podnikateľ roka 2010

, EXIsport, EY Podnikateľ roka 2010 Michal Štencl , Sygic, EY Podnikateľ roka 2009

, Sygic, EY Podnikateľ roka 2009 Peter Zálešák , NAY, EY Podnikateľ roka 2008

, NAY, EY Podnikateľ roka 2008 Róbert Šimončič , generálny riaditeľ SARIO

, generálny riaditeľ SARIO Norbert Hovančák, Slovenská sporiteľňa, a.s., exkluzívny partner súťaže

Partneri súťaže EY Podnikateľ roka 2023

Exkluzívnym partnerom súťaže je Slovenská sporiteľňa, generálnymi partnermi sú spoločnosti Reinoo a spoločnosť SAP Slovensko, partnerom súťaže spoločnosť Pernod Ricard a automobilovým partnerom súťaže je BMW. Mediálnymi partnermi sú denník SME, týždenník Trend, mesačník Forbes, Rozhlas a televízia Slovenska a portál startitup.sk.