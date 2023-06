Nemecko predstihlo Čínu a stalo sa druhou najatraktívnejšou krajinou na svete pre investície do obnoviteľných zdrojov energie.

Vyplýva to z každoročného rebríčka štyridsiatich najväčších svetových trhov s obnoviteľnou energiou, ktorý v utorok zverejnila poradenská spoločnosť EY. K postupu Nemecka pomohla jeho snaha urýchliť reformu energetického trhu a tiež odklon od fosílnych palív. Na prvej priečke sa umiestnili Spojené štáty a Nemecko sa prvýkrát za desať rokov posunulo o jedno miesto.

Nemecko bolo až do začiatku ruskej invázie na Ukrajinu najväčším európskym odberateľom ruského plynu a bolo tiež závislé od jadrovej energie a uhlia. Tento rok v apríli krajina uzavrela svoje posledné tri jadrové elektrárne.

„Hoci ide o významný míľnik v postupe krajiny smerom k cieľom urýchlenej energetickej transformácie, v krátkodobom horizonte pravdepodobne dôjde k nárastu využívania uhlia, aby sa znížilo kolísanie v dodávkach energie," uvádza sa v správe.

Nemecko sa usiluje o to, aby do roku 2030 tvorili obnoviteľné zdroje 80 percent jeho energetického mixu. V súčasnosti tvoria obnoviteľné zdroje 46 percent, na začiatku minulého roka to bolo 41 percent.

Prvú priečku si v rebríčku udržali Spojené štáty. Prispelo k tomu aj vlaňajšie prijatie zákona o znížení inflácie, ktorý okrem iného vyčleňuje 369 miliárd dolárov na investície do energetickej bezpečnosti a boja proti zmenám klímy.

Množstvo projektov obnoviteľných zdrojov v Spojených štátoch čaká na pripojenie k regionálnym sieťam, pripomína správa. Cieľ americkej administratívy, aby krajina do roku 2030 mala 30 gigawattov veterných elektrární na mori, bude podľa aktuálnych termínov výstavby oznámených developermi pravdepodobne o 10 gigawattov nižší.

India sa v rebríčku posunula pred Austráliu na šiestu pozíciu. Je to vďaka rýchlemu rastu odvetvia obnoviteľných zdrojov energie, najmä solárnej energie.