Energetická skupina Exxon Mobil sa blíži k dohode o prevzatí bridlicového giganta Pioneer Natural Resources za 60 miliárd dolárov. Píše o tom denník The Wall Street Journal (WSJ). Podľa zdrojov listu by dohodu mohli uzavrieť už v najbližších dňoch, aj keď je stále možné, že k nej nedôjde. Exxon po rekordnom zisku za rok 2022 oplýva hotovosťou. Teraz skúma možnosti, ako by sa mohol viac angažovať v oblasti ťažby z bridlíc v západnom Texase.

Akvizícia spoločnosti Pioneer, ktorej trhová kapitalizácia sa pohybuje okolo 50 miliárd dolárov, by bola pravdepodobne najväčšou transakciou Exxonu od jeho megafúzie so spoločnosťou Mobil v roku 1999, píše WSJ. Exxon by tak získal dominantné postavenie v Permskej panve bohatej na ropu, ktorá sa rozkladá medzi západným Texasom a Novým Mexikom a je neoddeliteľnou súčasťou rastových plánov firmy.

Permská panva je najžiadanejšou oblasťou amerického energetického priemyslu vďaka relatívne nízkym nákladom na ťažbu ropy a plynu. Spoločnosť Pioneer predstavuje po Chevrone a Conocophillips tretieho najväčšieho producenta ropy v Permskej panve.

Prípadná dohoda by zatienila posledné veľké prevzatie v americkom ropnom priemysle z roku 2019, keď spoločnosť Occidental Petroleum prevzala Anadarko Petroleum za približne 38 miliárd dolárov. Prekonala by aj nákup spoločnosti XTO Energy, za ktorú Exxon v roku 2010 zaplatil viac ako 30 miliárd dolárov.