Ruský vývoz benzínu tento rok v januári až júni vzrástol napriek zavedeniu embarga Európskej únie, a to vzhľadom na dodávky paliva do Afriky a Ázie. Produkcia benzínov v ruských rafinériách sa v prvom polroku medziročne zvýšila o zhruba štyri percentá na približne 21,6 milióna ton, vývoz paliva však vyskočil o 30 percent na takmer 3,5 milióna ton, napísala agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje výpočty a údaje poskytnuté informovanými zdrojmi.

Moskva zvýšila dodávky pohonných látok do iných destinácií ako do Európskej únie, ktorá tento rok 5. februára kvôli ruskej invázii na Ukrajinu uvalila embargo na vývoz ruských ropných produktov.

Kým vlani bol hlavným cieľom ruského vývozu benzínu po mori obchodný uzol Amsterdam-Rotterdam-Antverpy a estónske a lotyšské prístavy, tento rok Rusko presmerovalo svoje pohonné hmoty prevažne do Afriky, a nahradilo tak dodávky do severozápadnej Európy.

Od začiatku tohto roka vyviezlo Rusko cez svoje prístavy do Afriky viac ako jeden milión ton benzínu. Polovica smerovala do Nigérie, vyplýva z údajov spoločnosti Refinitiv. Pred sankciami EÚ vyvážalo Rusko benzín do Afriky prevažne cez lotyšský prístav Ventspils.

Ruský vývoz benzínu po železnici do krajín strednej Ázie sa v prvých šiestich mesiacoch tohto roka medziročne zvýšil takmer dvojnásobne na približne 0,8 milióna ton. Do Afganistanu dodalo Rusko 250-tisíc ton benzínu, zatiaľ čo vlani skoro žiadny.

Jedným z najväčších dovozcov ruského benzínu zostáva tiež Mongolsko. V prvej polovici tohto roka doviezlo približne 330-tisíc ton paliva, teda zhruba rovnako ako vlani v rovnakom období.