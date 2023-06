Nemecko zaznamenalo v apríli nečakaný rast exportu, k čomu výrazne prispela Čína. Na tento trh sa vývoz nemeckých produktov zvýšil o viac než desatinu. Okrem toho klesol dovoz, výsledkom čoho je zvýšenie obchodného prebytku Nemecka o 3,5 miliardy eur. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnila agentúra Reuters.

Vývoz z Nemecka vzrástol v apríli oproti marcu o 1,2 percenta. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s poklesom exportu, a to o 2,5 percenta. Naopak, dovoz v porovnaní s marcom klesol o 1,7 percenta, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o jedno percento. Najvýraznejšie sa zvýšil export do Číny, a to o 10,1 percenta. Do Spojených štátov zvýšilo Nemecko vývoz o 4,7 percenta a do Európskej únie o 4,5 percenta, uviedol Destatis.

Nemecký obchodný prebytok dosiahol v apríli 18,4 miliardy eur. Na porovnanie, v marci predstavoval 14,9 miliardy eur. Napriek aprílovému zvýšeniu exportu analytici upozorňujú, že vyhliadky sú naďalej neisté. Súčasný rast vývozu do Číny je dočasný a očakáva sa, že postupom času sa bude zmierňovať, uviedol Carsten Brzeski z ING, pričom dodal, že na export do najväčšej ázijskej ekonomiky budú vplývať aj geopolitické zmeny.