Ukrajina vyviezla v auguste 4,3 milióna ton poľnohospodárskych produktov. Oproti predchádzajúcemu mesiacu to znamená rast približne o 16 percent. Ukrajine sa export podarilo zvýšiť napriek problémom v logistike a ruským útokom na ukrajinské hlavné vývozné trasy. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje Ukrajinskej asociácie firiem v agrobiznise (UCAB).

Asociácia oznámila, že zo 4,3 milióna ton agroproduktov 2,3 milióna ton predstavovalo obilie. Zhruba 755 400 ton tvorili semená olejnín a 548 900 ton rastlinné oleje. Z obilia väčšinu tvorila pšenica a z rastlinných olejov slnečnicový olej.

„Najefektívnejšou vývoznou trasou boli v auguste dunajské prístavy. Tie sa na celkovom objeme exportu podieľali v tomto mesiaci 64 percentami," uviedla UCAB.

Rusko v polovici júla odstúpilo od takzvanej obilnej dohody, ktorá umožňovala vývoz ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov. Ako dôvod uviedlo, že západné krajiny stále neplnia memorandum dohodnuté s Organizáciou Spojených národov o uľahčení ruského vývozu potravín a hnojív. Ruský vývoz potravín a hnojív síce nepodlieha západným sankciám uvaleným po ruskej invázii na Ukrajinu, Moskva však tvrdí, že obmedzenia platieb, logistiky a poistenia sťažili ich prepravu. Navyše, dodalo Rusko, ukrajinské obilie aj tak do najchudobnejších krajín neputuje v takej miere, ako by malo, a nemalá časť z neho smeruje do Európskej únie.