Experti, ktorí pracujú pre OSN, začali vyhodnocovať možnosť prečerpania ropy z chátrajúceho tankeru Safer, ktorý kotví pri brehoch občianskou vojnou zmietaného Jemenu. OSN chce odčerpaním ropy predísť možnej ekologickej katastrofe v Červenom mori.

Prečerpanie ropy zo starého tankera sebou nesie riziká, uviedol podľa agentúry AFP šéf Programu OSN pre rozvoj Achim Steiner. Na palube lode sa nachádza zhruba milión barelov ropy.

Experti, ktorí pracujú pre OSN, vykonali prvú inšpekčnú návštevu tankera 31. mája. Podľa Steinera zatiaľ nenašli nič, čo by predchádzajúce analýzy neočakávali. V najbližších dňoch by odborníci mali začať so zabezpečovaním lode, ktorej kontrolné mechanizmy nie sú funkčné. Do nádrží by mal byť napumpovaný inertný plyn, ktorý má znížiť nebezpečenstvo explózie či požiaru.

„Riziká, že sa niečo stane zlé, sú reálne,“ povedal Steiner. Podľa neho však nie je možné sa k situácii obrátiť chrbtom. V prípade, že by náklad starého tankera unikol do mora, OSN odhaduje náklady na likvidáciu takejto ekologickej katastrofy na 20 miliárd dolárov.

OSN má v pláne prečerpať ropu do novšieho tankera Nautica, ktorý kvôli tomu kúpila. To by sa malo stať v júli. Nádrže tankera Safer je potom potrebné očistiť od pevných usadenín. Celá akcia sa skončí, keď sa tanker Safer podarí odtiahnuť do prístavu na likvidáciu.

Na úhradu nákladov OSN potrebuje 140 miliónov dolárov, ktoré sčasti pokryla darmi. Organizácii však stále chýba podľa agentúry AFP 29 miliónov dolárov. Niekoľko desiatok miliónov dolárov by mohla získať z predaja odčerpanej ropy. Konkrétna suma však bude závisieť od jej kvality.