Pri pohľade na americký trh s dlhopismi stratégovia z Bank of America zistili, že nikdy vo svojej histórii nezaznamenal také straty ako posledné tri roky. Ide o najhoršiu štatistiku za 236 rokov, čo je znepokojujúce, píše Bloomberg.

Celým finančným svetom sa v dôsledku inflačného šoku a nárastu úrokových sadzieb nesie zlá nálada. Dosť silná na to, aby zlikvidovala Silicon Valley Bank (SVB), ako aj tri ďalšie regionálne banky, pričom iné uvrhla do krízy. To podčiarkuje fakt, že v niektorých kútoch Wall Street rýchlo narastá úzkosť z čoraz neistejšieho stavu vládnych financií .



Keď mal Federálny rezervný systém úrokové sadzby na nule a každý týždeň kupoval dlhopisy v hodnote desiatok miliárd dolárov, všetko bolo v poriadku. Pri dnešnej päťpercentnej sadzbe je situácia zložitejšia. „Je tu príliš veľa dlhov,“ hovorí dlhoročný ekonóm z Wall Street a zakladateľ spoločnosti Yardeni Research Ed Yardeni.



Cena desaťročného štátneho dlhopisu – kľúčového benchmarku pre všetky druhy nákladov na pôžičky v ekonomike – padá, čím sa jeho výnos zvyšuje na najvyššiu úroveň za posledných 16 rokov. Inými slovami, investori požadujú zľavu na nákup dlhu. Kvantitatívne uvoľňovanie, ako bol známy program nákupu dlhopisov Fedu, sa stalo neudržateľným, keď tvorcovia politík začali považovať infláciu za nepriateľa číslo jeden, čím sa len napumpovalo príliš veľa peňazí do už aj tak prehriatej ekonomiky. Centrálne banky v Brazílii, Číne, Japonsku, Saudskej Arábii a inde takisto zastavili nákupy amerických dlhopisov. V niektorých prípadoch prešli na priamy predaj.

Skutočnou obavou je, že presadzovaním fiškálnej politiky, ktorá tak výrazne zvyšuje výnosy, Washington tlačí na spoločnosti a spotrebiteľov v celej Amerike. Tlačiť výnosy príliš vysoko, príliš rýchlo môže znamenať, že sa niečo v ekonomike zlomí.

Roky stability sú narušené

Krach SVB prišiel ešte v zime. E. Yardeni sa obáva, že sa to teraz stane znova – a potenciálne to môže vtiahnuť ekonomiku do bolestivej recesie. „Dostávame sa pomerne blízko k úrovni, na ktorej by sa niečo mohlo zlomiť,“ hovorí. Pre veteránov z Wall Street je tento moment o to šokujúcejší, že narušil roky stability na dlhopisovom trhu riadenom Fedom. Stav, keď sa referenčné výnosy každý rok pohybovali dennodenne okolo dvoch percent, sa stal známym ako nový normál. Spojené štáty a väčšina zvyšku sveta vstúpili do éry nízkeho rastu a nízkej inflácie v dôsledku finančnej krízy v roku 2008.



Len málo ľudí na Wall Street tušilo, čo bude nasledovať, dokonca aj vtedy, keď pandémia odštartovala príval vládnych výdavkov. Teraz, keď zmeny prichádzajú takým radikálnym tempom, sú tu argumenty, ktoré by mohli udržať výnosy vysoko celé roky: globálne otepľovanie, prechod na zelenú energiu, deglobalizácia, demografické zmeny a neustále rastúca ponuka štátnych dlhopisov. „Nachádzame sa vo svete s permanentne vyššími kapitálovými nákladmi, a to má svoje dôsledky,“ hovorí hlavný ekonóm Apollo Global Management Torsten Slok. Roky 2008 až 2020 boli podľa neho abnormálne, aj keď sa v určitom bode začali tváriť normálne.

Koniec experimentu

Kde je teda pointa? pýta sa Bloomberg. Skutočne normálny svet je dnes taký, v ktorom obchodníci s dlhopismi majú oveľa väčší hlas, Fed menší a spotrebitelia, vedúci predstavitelia spoločností a washingtonskí zákonodarcovia musia čeliť krutej realite: Americký experiment s voľnými peniazmi sa skončil.