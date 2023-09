Európska únia by mala okamžite vykonať testovanie plynu, ktorý sa k nej dostáva cez južný koridor a zistiť, či Azerbajdžan reexportuje do únie ruský plyn.

List s touto požiadavkou určený vedúcim predstaviteľom Európskej únie iniciovala poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann. Podpísala ho skupina poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických skupín.

Opätovné spustenie dodávok ruského plynu do Azerbajdžanu podľa poslancov vyvoláva vážne otázky o životaschopnosti Memoranda o porozumení o strategickom partnerstve v oblasti energetiky podpísaného medzi úniou a Azerbajdžanom.

„Bez ohľadu na to, či Azerbajdžan reexportuje ruský plyn do Európy cez južný koridor alebo ho používa na zásobovanie svojho domáceho trhu s cieľom uvoľniť plyn a umožniť plnenie záväzkov vyplývajúcich z memoranda o porozumení, tieto kroky sú v rozpore s jeho politickým zámerom, ktoré bolo dohodnuté konkrétne na zvýšenie objemov azerbajdžanského plynu prúdiaceho do Európy s cieľom pomôcť Európskej únii znížiť jej závislosť od ruského plynu. Azerbajdžan teda síce poskytuje Ukrajine humanitárnu pomoc, no zároveň cynicky zarába na ruskej agresii," konštatujú poslanci.

List sa celkovo týka aktuálnej situácie v Náhornom Karabachu. Taktiež žiada zaviesť sankcie v dôsledku vojenskej agresie Azerbajdžanu a dočasne pozastaviť bilaterálne vzťahy, kým sa Azerbajdžan nezaviaže k hľadaniu mieru, dodržiavaniu základných ľudských práv a k dodržiavaniu medzinárodného práva a dohôd.

„Zahraničná politika Európskej únie musí byť založená na jej princípoch slovami aj skutkami. Nedodržiavanie týchto zásad nielen oslabuje globálne postavenie únie, ale má aj priamy vplyv na mier a bezpečnosť v našom susedstve a na celom svete," uviedla Lexmann.